「バレーボール男子・世界選手権、日本０−３カナダ」（１５日、マニラ）

世界ランク７位の日本は１次リーグ第２戦で同９位のカナダと対戦し、０−３（２０−２５、２３−２５、２２−２５）で敗れた。初戦のトルコ戦に続くストレート完敗で開幕２連敗で最終戦を残しまさかの１次リーグ敗退が決まった。銅メダルだった１９７４年大会以来、５１年ぶりのメダル獲得を目指したが、夢と消えた。１７日にはリビア（同７５位）と対戦する。

第１、２セットともカナダの高さに屈する形で奪われると、第３セットは佐藤駿一郎らを投入し、流れを変えようとしたが、中盤に連続失点でジリジリ引き離されると、そのまま２２−２５で押し切られた。選手らの顔は青ざめ、呆然。現実を受け止めきれない様子だった。

石川祐希主将と高橋藍は試合後もしばらくの間、コートに座りこんで話し合った。石川は「トルコ戦の敗戦から切り替えられず。切り替えて臨んだつもりだったんですけど、結果からみると切り替えられてなかった。非常に厳しいという風に思う」と、厳しい表情で振り返った。その上で「この結果をみて、僕たちは力がないチームと改めて感じた。１人１人が成長しないとしけない。なにもできずに終わった世界選手権、今シーズンだった」と、自戒を込めて話した。ただ、１７日にはリビア戦が控える「ここで敗退にはなるが、１試合残ってる。そこにどう向き合っていくか。来年のアジア選手権、大事な試合が残ってる。繋がるように戦いたい。反省とともに次にむかっていきたい」と、必死に前を向いた。

高橋も「チームも自分自身も結果がすべて。力がここまでしかないと認めるしかない。悔しい。まだまだやれた部分あった」と現実を受け止め、「自分自身も１点が取り切れなかった。まだまだ自分の力不足。これを経験として、強さに変えていきたい」とうなずいた。