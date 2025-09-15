¡ØTHE LAST PIECE¡ÙRAIKI¡¢SKY-HI¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¡È¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡É¤Ø¡Ú¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ºÜ´ë²èVol.6¡Û
¡¡SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Vol.6¤Ç¤Ï¡¢RAIKI¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¡Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤°¤Ç¤¤ó¤Í¤ó¡ª¡Ø¥é¥¹¥Ô¡ÙÎý½¬À¸¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëSKY-HI
¡¡¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ï¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS¡ØTHE TIME,¡Ù¡Ê·î¡Á¶â Á°5¡§20¡ÁÁ°8¡§00¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Æü¤«¤éBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØTHE LAST PIECE¡ÙËÜÊÔ¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å8¡§00¢¨°ìÉô¡¢Îã³°¤¢¤ê¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¡¢3¼¡¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À·×30¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡9·î5ÆüÇÛ¿®¤ÎËÜÊÔ¡Ö#11¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤¬·èÄê¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¿ô¤ä¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£30¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡ÖºòÆü¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨Â³¤±¤ÆºÇ½ª¿³ºº¤Ë¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿³ºº¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRAIKI¡ÛAt The Last¤ò15¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤¬µ¤»ý¤Á¤¬¹·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ÆÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤Ï¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ÚRAIKI¡ÛÊì¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡£¤µ¤é¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRAIKI¡Û¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤º²¿»ö¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤ËÁÇÄ¾¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÎÏ¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¡¢Ãç´Ö¤ä»ØÆ³¼Ô¤«¤é¤ÎÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRAIKI¡ÛÆü¹â¤µ¤ó¡ÊSKY-HI¡Ë¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¾å¼ê¤µ¤ÎÌÌ¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ÎÆ»¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢1ÈÖ¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ½ª¿³ºº¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚRAIKI¡ÛºÇ½ª¿³ºº¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Î¿³ºº¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖµ¤¹ç¤¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¤Þ¤Ç30¿Í¤Î¤³¤í¤«¤éÃç´Ö¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î10¿Í¤Ëº£»Ä¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ø¤ÎÀÕÇ¤´¶¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÆü¡¹¤Î¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿®¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ºòÆü¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨Â³¤±¤ÆºÇ½ª¿³ºº¤ËÄ©¤â¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì´¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¡¡ADAM¤¬°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¾Ò²ð
¡½¡½ºÇ½ª¿³ºº»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡»¡»Ã´Åö¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤ÊÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRAIKI¡ÛBMSG¤Ç1ÈÖ¿°ÂÀ¤¤¿ÍÃ´Åö¡£
¡½¡½¤³¤³¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÄ°¤¯³Ú¶Ê¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢¡È¥Ñ¥ï¡¼¥½¥ó¥°¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRAIKI¡ÛºÇ¶á¤ÏŽ¢At The LastŽ£¤Ç¤¹¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç²¿¤«µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¤¤»þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØTHE LAST PIECE¡Ù»²²ÃÁ°¤ÏShawn Mendes ¡õ Justin Bieber¡ÖMonster¡×¤äNissy ¡ß SKY-HI¡ÖStormy¡×¤òµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ë»þ¤Ë¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾Íè¤Î¡ÈÌ´¡É¤Ï¡£
¡ÚRAIKI¡ÛŽ¢¿Í¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈŽ£¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Á°¤Ë¸µ¡¹¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆLIVE¤äfes¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤Ç¤Î¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤äÂçÊÑ¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤ªµëÎÁ¤ÇLIVEÅù¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤½¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆü¹â¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤È»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²»³Ú¤Çºî¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëRAIKI¡£Ç¯²¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î²¹¤«¤ÊÀÜ¤·Êý¤ä¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»ÅÁð¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡È¥á¥í¤¤¡É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊRAIKI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ADAM¤Ï¡Ö°Õ³°¤È´Å¤¨¤óË·¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÇ¯²¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¡Ø¤Í¡¼¥¢¥À¥à¡¼¡©¡Ù¤È¤¤¤Ä¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°ìÌÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
