ドッグスポーツ大会に参加したみかづきちゃん

TikTokアカウント「marumi2708」に投稿されたのは、ボーダーコリーの「みかづき」ちゃんがドッグスポーツ大会に参加した際の光景。まだデビューして間もないみかづきちゃん、完走できるかすら不安だったといいます。というのも、前日の練習ではズタボロだったそう。

ところがいざスタートすると、障害物を次々と華麗にクリアし、ハードルも全て高いジャンプで飛び越えたそう。まだ競技前半ですが、あまりの完成度の高さに飼い主さんも驚きを隠せなかったとか。

見事な完走に感動…！

ポールの間を交互に通り抜けるスラロームも、目にも止まらぬ速さで爆走！みかづきちゃんが参加した『エクストリーム』は、アジリティーのように走ったり跳んだりする楽しさを持ちながら、コースがシンプルで取り組みやすいのが特徴であり、愛犬と飼い主さんの信頼関係や絆を深めることを目的としたドッグスポーツ。

まさにみかづきちゃんと一体となって走り、ポジティブな声をかけ続ける飼い主さんの姿は、みかづきちゃんの能力や魅力を最大限に引き出していたといいます。

勢いそのままにゴール！順位はなんと60頭中4位…！前日の失敗が見事な伏線かと思ってしまうような、本番当日の見事な完走には驚きを隠せません。飼い主さんとの愛と絆を感じるみかづきちゃんの姿は多くの人に感動を届けたのでした。

みかづきちゃんの素晴らしい走りには「カッコ良すぎ」「ちゃんと指示通りに走ってスゴイ」「感動して泣けてきた…」などのコメントが寄せられています。

フリスビー大好き！みかづきちゃんのモーニングルーティン

別投稿には、みかづきちゃんのモーニングルーティンが紹介されています。お腹を見せながらおはようのご挨拶をした後は、飼い主さんと大好きなフリスビーをするのだとか。

上手なキャッチを何度も披露し、たくさん褒められてドヤ顔なみかづきちゃん。飼い主さんとの密なコミュニケーションがドッグスポーツ成功の秘訣なのでしょう♡

TikTokアカウント「marumi2708」には、みかづきちゃんの日常とドッグスポーツに奮闘する姿が紹介されています。お兄ちゃん犬たちと一緒に頑張る姿もぜひご覧ください！

