男の子が愛を込めてチューしたら、保護犬は戸惑いながらも受け止めてくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で8万7000回再生を突破。「とっても微笑ましい」「幸せすぎる日常！」といった声が寄せられています。

【動画：保護犬のことが大好きな男の子→突然『チューをした』結果…あまりにも尊い『お互いのやり取り』】

男の子が保護犬にチューしたら…

Instagramアカウント「akn_0107」に投稿されたのは、保護犬の「おふとん」君と男の子がふれあう様子です。まだお家に迎えられて間もないものの、家族みんなに溺愛されているというおふとん君。弟分になった男の子もおふとん君のことが大好きで、いつも可愛がっているのだとか。

この日もおふとん君がのんびり寛いでいる姿を見て、ふれあいたくなった男の子。ケージに侵入したかと思うと、お顔に優しくキスをしたそうです。

おふとん君は困惑の表情を浮かべて固まってしまったのですが、男の子の愛は止まりません。ちゅっ、ちゅっ、とチューを繰り返して、真っ直ぐに愛を伝え続けていたとか。

愛が止まらない男の子と愛を受け止める保護犬

おふとん君は「なんだこれは…！？」と戸惑いを隠せない様子だったものの、嫌がったり逃げようとしたりはせずに、男の子の愛を黙って受け止めてくれたとか。

すると男の子は「可愛い…」ともっとメロメロに。今度はおふとん君の肩に手を回し、頬と頬をくっつけながらぎゅっとハグをしたそう。男の子の幸せそうな笑顔を見ると、こちらまで幸せな気持ちになります。

そしておふとん君は「どうしたらいいんだ…」と困りながらも、しっかりハグも受け止めてくれたとのこと。2人の様子を見守っていた飼い主さんは、おふとん君の優しい対応に「ありがとね」と感謝したそうです。

尊い光景にほっこり

その後も男の子はおふとん君から離れようとせず、頭を優しく撫でて可愛がっていたとのこと。愛にあふれた尊い光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。これからもおふとん君がご家族にたっぷり愛情を注いでもらいながら、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

この投稿には「2人ともなんて可愛いんでしょう」「愛されてるねぇ」「素敵な家族と出会えたんですね」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「akn_0107」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。