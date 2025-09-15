ダービーでのゴールは輝き取り戻す“きっかけ”になるのか シティ指揮官も期待を寄せるフォーデンの復活 「フィルはアカデミー出身で、クラブの核であり、心臓のような存在」
プレミアリーグ第4節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、3-0の快勝を果たしたマンチェスター・シティ。ダービー前には不安視する声もあったが、内容面でも素晴らしい試合を見せた。
2ゴールのアーリング・ハーランド、2アシストのジェレミー・ドク、クリーンシートに貢献したジャンルイジ・ドンナルンマなど素晴らしいプレイを見せた選手が多いシティだが、先制ゴールを挙げたフィル・フォーデンのパフォーマンスも注目すべきだろう。
「彼がいなくて本当に寂しかった。以前はプレミアリーグ最高の選手だったから、彼が必要なんだ。仕事への姿勢が素晴らしい。フィルはアカデミー出身で、クラブの核であり、心臓のような存在だ。彼はシティを愛している。彼が戻ってきてくれたのは素晴らしいニュースだよ」（英『TEAMTALK』より）
中断明け最初の試合で素晴らしいパフォーマンスを見せたシティ。次節は今シーズンも強さを見せるアーセナルとの対戦を控えているが、フォーデンはこの大一番でも輝きを放つのか、注目だ。