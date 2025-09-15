プレミアリーグ第4節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、3-0の快勝を果たしたマンチェスター・シティ。ダービー前には不安視する声もあったが、内容面でも素晴らしい試合を見せた。



2ゴールのアーリング・ハーランド、2アシストのジェレミー・ドク、クリーンシートに貢献したジャンルイジ・ドンナルンマなど素晴らしいプレイを見せた選手が多いシティだが、先制ゴールを挙げたフィル・フォーデンのパフォーマンスも注目すべきだろう。





プレミアMVPを獲得した23-24シーズン以降、怪我などのコンディション不良に悩まされ、調子が上がらなかったフォーデンだったが、今季初スタメンを飾ったダービーで躍動。復活の予感を感じさせるようなプレイを見せていたが、指揮官のペップ・グアルディオラはこの試合のフォーデンについて次のように語った。「彼がいなくて本当に寂しかった。以前はプレミアリーグ最高の選手だったから、彼が必要なんだ。仕事への姿勢が素晴らしい。フィルはアカデミー出身で、クラブの核であり、心臓のような存在だ。彼はシティを愛している。彼が戻ってきてくれたのは素晴らしいニュースだよ」（英『TEAMTALK』より）中断明け最初の試合で素晴らしいパフォーマンスを見せたシティ。次節は今シーズンも強さを見せるアーセナルとの対戦を控えているが、フォーデンはこの大一番でも輝きを放つのか、注目だ。