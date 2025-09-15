ゴルフファンの感涙を誘った“師匠”との抱擁…プロ9年目の30歳が地元メジャーでツアー初V「悔しかった日々、苦しかった練習も、この日のために」
地元のメジャー大会でツアー初優勝を飾った金澤志奈(C)Getty Images
女子ゴルフの国内メジャー「ソニー日本女子プロ選手権」（茨城県・大洗ゴルフ倶楽部）の最終日が9月14日に行われ、プロ9年目の金澤志奈がツアー初優勝を飾った。通算10アンダーで並んだ桑木志帆とのプレーオフを1ホール目で制した。
【写真】師匠との涙の抱擁も…ツアー初V金澤志奈の投稿をチェック
今季は2位が2度、3位が2度と惜敗が続いていたが、茨城県笠間市出身の30歳が、地元のメジャー大会で、ついに栄冠を勝ち取った。金澤は同15日に自身のインスタグラムを更新。11枚の写真を投稿した上で「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会 初優勝をあげることができました」と報告した。
「地元開催のメジャー大会で たくさんのギャラリーの皆様の前で優勝できたこと 本当に嬉しく思います」と喜びを表現。「これまでの悔しかった日々、苦しかった練習も、この日のためにあったんだと強く思います！」と振り返った。
最後には「プロになって長い時間がかかってしまいましたが 変わらず応援してくださった皆様に大声で ありがとう！！って伝えたいです 本当にたくさんの応援をありがとうございました」と感謝を重ねて締めくくった。
この投稿に対しては、多くのツアー仲間から「おめでとう」と祝福された。ファンからは「感動ありがとうございました」「歴史に名を刻みましたね！」「ここ数年のオフのハードトレーニングの成果が出ましたね」といったコメントが寄せられた。
また「師匠の申さんとのハグで涙腺崩壊しました」「優勝決まって申ジエプロと抱き合ってる所めっちゃ泣けました」「どんな状況でも平常心での対応、申ジエプロへの感謝は、本当に尊敬します！」などと、元世界ランキング1位で、日本ツアー通算28勝を誇るレジェンドの名前を挙げるフォロワーも目立った。
申ジエとは、金澤が中学時代に韓国人指導者からの紹介で知り合った。近年のオフは、オーストラリアで合宿をともにして、鍛錬を重ねてきた。優勝を決めた直後、申はグリーン横まで駆け寄り、“愛弟子”と抱擁。2人ともに涙が溢れ出た。
金澤が掲載した写真の中には、師匠とのハグや2人で優勝カップを手にする様子も収められている。申も自身のインスタグラムで「一緒に名前載って今日はすごく嬉しい 今日よく頑張ったね！今日の優勝の気持ち忘れないで行こうね！本当にありがとう」と称えていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]