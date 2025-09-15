「もし最高のパフォーマンスを発揮すれば…」ドジャースに勝利呼び込むPSの“Xファクター”3人の「名前」

ドジャースのポストシーズンでXファクターになり得る3選手とは(C)Getty Images

ドジャースは現地時間9月14日、敵地でのジャイアンツ戦に10−2で勝利し、地区優勝マジックを「10」に減らした。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、10月のポストシーズンに向けての展望として「もちろん、ショウヘイ・オオタニ、フレディ・フリーマン、ムーキー・ベッツといった選手たちがチームを勝利へと導くだろう。しかし、ドジャースのロースターには、ポストシーズンで大きな力を発揮する可能性のある、まだ目立たない選手たちもいる」と伝えた。

同メディアは、ポストシーズンの“Xファクター”になり得る3選手を独自で紹介した。記事では「特に3人の選手がドジャースの10月の未知数を体現する。もし3人が最高のパフォーマンスを発揮すれば、ドジャースは止められない勢いとなるだろう。しかし、彼らが最低限のレベルに達するのに苦戦すれば、連覇を目指す王者にとって早期敗退を意味する可能性がある」とまで言い切った。

その1人目は、右側頭部へ死球を受けた影響で現地時間9月14日のジャイアンツ戦を欠場したマックス・マンシーだ。「マンシーの攻撃力は爆発的だ。集中力を発揮すれば、一振りで試合の流れを変える力があり、ベッツやフリーマンといったスター選手の後ろで打線を厚くすることができる」とした。

「マンシーは三振や不調の時期があり、安定した力を発揮できるわけではない。しかし、絶好のタイミングで調子が上がれば、シリーズの決定機を演出できるタイプの打者だ。ドジャースはマンシーに攻撃の担い手として頼る必要はないが、彼が活躍すれば、彼らの打線はリーグで最も層が厚いと言えるだろう」と、35歳の勝負強さに期待。マンシーは15日からのフィリーズ3連戦中に復帰するという。