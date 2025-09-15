¡Ø²È¤Ê¤»Ò¡Ù¤«¤é35Ç¯¡Ä °ÂÃ£Í´¼Â44ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁ´¤¯ÍÆ»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°ÂÃ£Í´¼Â¤¬14Æü¡¢44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÃ£Í´¼Â¡¢44ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥±¡¼¥¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÃ£¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡Ù¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö90Ç¯Âå¤ÎÌ¾¥É¥é¥Þ¡Ø²È¤Ê¤»Ò¡Ù¤Ë»ÒÌò¤Ç¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤È¡¢Á´¤¯ÍÆ»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Ç¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ÂÃ£¤Ï»ÒÌò¤«¤é³èÌö¤·¡¢1993Ç¯¸ø³«¤Î¡ØREX ¶²ÎµÊª¸ì¡Ù¡¢94Ç¯¡¦95Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø²È¤Ê¤»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤â¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤ä¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
