◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-2中日（15日、甲子園球場）

阪神は中日に勝利し、12球団一番乗りで80勝を達成しました。

初回、1アウトで中野拓夢選手がライト前2ベースで出塁。すると、2アウト2塁から、4番の佐藤輝明選手がレフトフェンス直撃の強烈なタイムリーで先制に成功します。さらに、続く大山悠輔選手にもタイムリーが生まれ、2-0とリードを広げました。

3回に1点を返されますが、直後の攻撃では再び中野選手のヒットから、今度は佐藤選手が右中間への37号2ラン。松葉貴大投手の甘く入ったチェンジアップを見逃しませんでした。

さらに4-1で迎えた5回、2アウト1塁で迎えた佐藤選手は、近藤廉投手のアウトコースいっぱいの144キロのストレートをとらえ、レフトポール際への38号アーチ。佐藤選手の2打席連続ホームランで6点を奪いました。

投げては、先発のネルソン投手が5回1失点。その後は伊原陵人投手、畠世周投手、ドリス投手の継投で逃げ切りました。今季2勝目を手にしたネルソン投手は、先発として初白星です。

チームは両リーグ最速で今季80勝目に到達。残り11試合で球団最多87勝の更新も視界にとらえています。

また、佐藤選手はこの試合、3安打5打点の活躍。すでに38本塁打、96打点でキャリア最多を記録しており、打撃2冠を独走しています。