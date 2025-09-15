俳優の佐々木蔵之介（57）が15日放送のフジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にゲスト出演。芸能界入り前に就職した広告代理店で、人気芸人と同期だったことが明かされた。

佐々木は芸能界入り前、会社員として働いていた時期があったが、その時代をよく知る人物がVTR出演。登場したのはお笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦で、2人は1992年に大阪の広告代理店に入社した同期ということが明かされた。

岡田は佐々木の印象について「僕の中で佐々木は大人しいイメージがあったんですよね。いつ見ても、なんか雑誌読んでるイメージですね、席で」と明かした。さらに「僕モテないんですよ。モテないんですけど、佐々木よりかはモテてたんちゃうのかな〜っていう説がありますね」とも語っていた。

2人が会社で「サボり仲間」だったとし「僕、会社にある資料室で漫才の台本書いてたんですよ。仕事をしながら空いてる時間に行ってたんですけど、佐々木も働きながら劇団やっていたので、お芝居の前にセリフ覚えて。サボってますね。2人でサボってますね」と暴露していた。

佐々木は就職した理由について「実家が造り酒屋なんで、家を継ぐためちょっと代理店でいろいろ勉強しようと思ったんです」と明かしていた。