歌手・タレントとして活躍する中川翔子さんが、自身のX（旧Twitter）を更新。双子を妊娠中の現在の体調について、率直な思いを綴りました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子妊娠中の「つらさ」告白 「左向きで寝ると腰が痛くなるし 右向くとおなかくるしい あおむけはむり どうしろと」 寝るのも座るのも大変な日々

中川さんは、「左向きで寝ると腰が痛くなるし 右向くとおなかくるしい あおむけはむり どうしろと」と投稿。どんな体勢でいても楽になれないという、妊娠中ならではのつらい状況を吐露しています。

さらに、「起きてる時もソファで腰いたくなる 椅子も腰いたくなる ヨギボーだとあおむけいけるけど 立ち上がるのが重労働 ひい」と、横になっているときだけでなく、座っている間も腰に痛みが出ることや、起き上がる動作の大変さについても明かしました。

日常の何気ない動きさえ、負担になるというリアルな体験が、言葉の端々から伝わってきます。



この投稿に、「マジでつらいよね。わかる」「お腹に1人だった私でも苦しかったのだから2倍」「私も双子ちゃん産んで寝返りとか立ったり座ったり大変だった」など、同じような経験をした人たちからの共感のコメントが続々と寄せられています。

また、「しょこたん頑張れ」「かわゆいツインベビちゃんの誕生楽しみにしています」「無理せず休んでね」といった温かい応援メッセージも数多く届いています。



【担当：芸能情報ステーション】