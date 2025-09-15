俳優の岡田将生（36）が公開したベネチアでの写真に、多くの反響が寄せられている。

【映像】岡田将生＆高畑充希 夫婦の密着ショット

2024年11月に俳優の高畑充希（33）との結婚を、2025年7月には高畑が第1子を妊娠したことを発表した岡田。Instagramで高畑との夫婦ショットを投稿すると「すてきな夫婦。こちらまで幸せな気持ちになります」「ほんと2人とも可愛すぎる」など、様々なコメントが寄せられ話題になった。

岡田は声優を務めた映画『果てしなきスカーレット』がワールドプレミア上映された、ベネチア国際映画祭に参加しており、9月14日の投稿では「ベネチアでの写真です。映画祭で行かせて頂き、夢のような時間を過ごさせてもらえました。そのうちの一コマでございます。初めて行きましたが、また行きたい。わたしは秋が好きだ。秋までもう少し」とコメントし、現地の写真や動画を公開した。

この投稿にファンから「笑顔の将生さんが見れる世界線幸せだ 充希ちゃんにも感謝…」「新婚旅行かと思いました」「次回は奥様とベビーちゃんとゆっくり旅して下さい〜」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）