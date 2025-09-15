「Rakuten Girls」のMikaさんの苦手なことは「ホラー映画」

華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。

今回、紹介するのは、背番号20・Mikaさん。8月21日生まれで156センチ、趣味はダンスとスケートボード。活動は2年目を迎える。台湾プロバスケットボールリーグ（TPBL）の「Taipei Taishin Mars」のチアチーム「Taishin Wonders」としても活動しているMikaさん。さまざまなスポーツが得意で、フィットネスコーチも務める運動神経の持ち主だ。

高校時代から始めた競技チアリーディングでは、高校3年生で代表チームに選出され全国大会に出場。大学4年間は代表チームに時間を捧げ、数々のメダルを獲得してきた経歴を持つ。小柄なMikaさんから繰り出されるダイナミックなスタンツは球場でも披露され、スタンドのファンを沸かせている。

◯自分の性格を一言で表すと？

「誠実、キュート、自然体」

◯得意なことは？

「競技チアリーディング」

◯苦手なことは？

「ホラー映画を見ること」

◯「〇〇」が大好き！

「海と空を眺めるのが大好き」

生まれ変わったら「アメリカ人」になりたい

◯リラックスしたいときには何をする？

「家で音楽を聴く、ビーチに行く」

◯人生の最後に食べたいものは？

「火鍋を食べたい」

◯苦手な食べものは？

「にんじん」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「アメリカ人」

◯携帯の待受画像は？

「クリスマスツリー」

◯つい買ってしまうものは？

「キレイな服、アクセサリー、スニーカー」

◯いつも持ち歩いているものは？

「リップと香水」

◯人生で1番感動したことは？

「チアリーディングをすることを諦めかけていた時、友だちが最後にもう1度挑戦するよう励ましてくれ、代表メンバーに選ばれたこと」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？

「オンラインアパレルショップを開業」

「どんどん変わっていく自分を皆さんに見ていただけたらうれしいです」

◯メンバー〇〇のここがすごい！

「ユヒはとても元気！ よくみんなを笑わせてくれます」

◯お気に入りの美容グッズは？

「MAKE UP FOR EVER」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「運動を続けること。時々ジムにも行きます」

◯日本で印象に残っていることは？

「京都に感動しました。着物がとても美しかったです」

◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？

「炒泡麺（焼きインスタントラーメン）」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「これからもいろいろなパフォーマンスをして、どんどん変わっていく自分を皆さんに見ていただけたらうれしいです」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）