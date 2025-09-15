相変わらず仲が良さそうな2人

試合前に見せた光景が笑いを誘っている。ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地でジャイアンツと対戦。試合前の練習では大谷翔平投手と山本由伸投手が見せた“謎の光景”が「『師匠 勉強させていただきやす ﾆﾔﾆﾔ』とか言ってそうw」「大谷君なりの敬意の表し方かな？」「もう仲良し過ぎでしょ？」「邪魔ばっかしてwww」と話題を集めている。

3連戦の最終戦となった同試合は、先発タイラー・グラスノー投手の好投、18安打10得点という打線の爆発でドジャースが快勝。カード勝ち越しを決め、地区優勝へのマジックナンバーを「10」とした。

一方、試合前の練習では大谷が山本に近づくと、なぜかグラウンド上で正座。山本のキャッチボールを“拝見”するというコミカルな光景が見られた。

2人の仲の良さを示すような場面にファンも反応。「大谷さん由伸に『エースの投球練習を見学させていただきます』とか言ってイジってるのかな(??)」「由伸さんが好きすぎる大谷さんですね！w」「由伸さんに正座したのは無援護でごめんなさいでしょうか？w」「先輩後輩の関係ではなく友達ってかんじで良い関係ですよねー！」「大男がちんまり座ってるのかわいい（由伸のこと絶対イジってそう）」「よちの方が萎縮する」など大喜利状態となっている（Full-Count編集部）