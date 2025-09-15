¡Öº£¤Ï¤³¤ó¤Ê¡Ä¡×¸µµð¿ÍàÃËÁ°Áª¼êá¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·ÁûÁ³¡ª64ºÐ¤Î»Ñ¤Ë¶ÄÅ·¤ÎÀ¼¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥×¥íÌîµå¤ÎàÃËÁ°Áª¼êá¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡£64ºÐ¤Î»Ñ¤ËSNS¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤¿²¬ºê°ê(¤«¤ª¤ë)¤µ¤ó=ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë¤Ï¸ÅÁã¤ÇÊÔÀ®¤òÌ³¤á¤¿Åö»þ¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤ÉÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡²¬ºê¤µ¤ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤ÈSNS¾å¤Ç¤â¡Öº£¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö²¬ºê¤µ¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÀÎ¡¢¤½¤¦30Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢µð¿Í¤Î²¬ºê¤Ïµð¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÂåÉ½¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¶Ã¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤êÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç·è¤Þ¤ë?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¢ÏÃ¤ò²¬ºê¤µ¤ó¤¬¸ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼Â¤ÏÀÎÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£