「試合の大部分で孤立していた」チームは０−４の大敗…不発に終わった昨季ブンデス11発の日本人FWに現地メディアは辛口「彼にとっては難しい仕事」
今夏に日本代表FW町野修斗が加入したボルシアMGは現地９月14日、ブンデスリーガ第３節で菅原由勢が所属するブレーメンとホームで対戦した。
ここまで１分１敗で、開幕から勝利がないボルシアMGは、町野が４−５−１のCFで先発したなか、15分に菅原のパスからサミュエル・ムバングラに強烈なシュートを決められて先制を許す。
その後も26分に追加点を奪われれば、後半には74分と81分に立て続けに失点。０−４の完敗を喫した。
試合後、海外スポーツサイト『SPORTS DUNIA』が、この一戦に出場した選手たちを採点。フル出場を果たしたものの、不発に終わった町野に対しては、「5.5点」を与えて、以下のような評価をした。
「ハードワークを見せたが、試合の大部分で孤立していた。フラストレーションから生まれた不器用なタックルでイエローカードを受けた。何度かチャンスがあったものの、決めきれなかった。中盤からのパスが乏しい中で、彼にとっては難しい仕事だった」
また、ボルシアMGの専門メディア『Gladbach LIVE』は、採点記事で25歳の日本人FWに対して「５点」（※ドイツメディアの採点は１が最高、６が最低）を付与。次のように厳しく評している。
「(ハリス・)タバコビッチとは異なり、ハイボールを狙うことは少なく、足もとでボールをキープすることが多い。常にボールを要求し、ゴールに向かって走り込むが、ほとんどチャンスにならなかった。ロングスローもまったく脅威にはならなかった」
昨季はブンデスで11ゴールをマークするも、ボルシアMG移籍後はまだ公式戦でのゴールがない町野。まずは今季初得点に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
