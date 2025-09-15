米カリフォルニア科学アカデミーの人気者のアルビノワニ「クロード」が３０歳の誕生日を迎えた/KPIX via CNN Newsource

カリフォルニア州サンフランシスコ（ＫＰＩＸ）米カリフォルニア科学アカデミーの屋内に静かにたたずむ沼で、幽霊のような姿が水面のすぐ下を滑るように進んでいく。アカデミーの人気者のアルビノワニ「クロード」がこのほど、貴重な節目となる３０歳の誕生日を迎えた。

メラニン色素を持たずに生まれたクロードの鮮やかな白い姿は、遺伝性疾患のアルビノによるものだ。このため視覚的に目立つ一方、野生環境では非常に脆弱（ぜいじゃく）になる。保護色を持たず、日光に敏感なことから、自然界で生き延びるのはほぼ不可能だろう。しかし、ここサンフランシスコでは、クロードは単に生き延びるだけでなく、地元の伝説的存在になっている。

アカデミーで動物の飼育を担当するジェシカ・ウィザリーさんは、「サンフランシスコの地域社会にとって、クロードは大きな象徴的存在になっている」とコメント。「みんなクロードと彼のストーリーが大好きで、クロードを題材にした児童書も２冊生まれた。全米の子どもたちから、どれだけクロードのことが好きかを伝える記事や情報も届いている。ある種、象徴的なキャラクターになった」と説明した。

カリフォルニア科学アカデミーには３万８０００を超える動物が生息しているが、クロードは唯一無二の存在だ。保護されて２００８年に到着して以来、クロードはアカデミー内にあるスタインハート水族館の目玉になった。穏やかな性格と目を引く外見で、毎年多くの来館者を引きつけている。

「ここでは、動物の飼育担当者は全員、さまざまな動物の世話をしている」とウィザリーさんは説明する。「ある日は顕微鏡でヒトデを観察し、別の日にはこの穴に入って他の飼育員と一緒にクロードに餌を与える、といった具合だ」

アカデミーでは今週、クロードの誕生日を祝うイベントを開催。沼をテーマにしたパーティーや特別なおやつ、そして大勢の熱心なファンで盛り上がった。誕生日会はクロードの長寿だけでなく、健康で快適な生活を続けられるように配所してきたチームの献身性も際立たせた。

「クロードは野生環境で獲物を待ち伏せして生き残ることはできない」とウィザリーさん。「誰でも彼を見つけることができ、残念ながら食べられてしまうだろう」と話す。

しかしここでは、クロードは定期検診や豊かな環境を提供され、うろこのメンテナンスを助けるやさしいマッサージまで受けている。その落ち着いた振る舞いから、スタッフや来館者の間での人気は絶大だ。