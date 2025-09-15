◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇井上尚弥（判定）ムロジョン・アフマダリエフ●（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３―０の判定で下して一夜明けた１５日、横浜市内の所属ジムで会見。次戦１２月２７日に予定されるサウジアラビア・リヤドでの防衛戦の相手について、井上自身が「ピカソ」と思わずポロリ。ＷＢＣ同級１位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝の名前を明かすハプニングがあった。

井上は前夜の試合後、次戦について「具体的な話で言うと１２月にサウジアラビアで」と話していたが、対戦相手は未発表だった。この日の会見で、１２月の試合にどういうテーマでアプローチするか質問された井上は「また、これからそのピカソの映像を見ながら、しっかりと作戦を立てて、どういう戦い方をするかっていうのも…」と発言。そこで左隣に座る大橋秀行会長（６０）が苦笑する気配を感じ取り、「違うかもしれないです」と笑いながら否定。「テーマだったり、作戦だったりを考えながら」と続けた。

大橋会長は、１２月のサウジ興行について「相手ももうすぐ発表できると思うが、決まればおそらく相当注目される試合になる。出場してくるメンバーもすごいメンバーなので、（井上には）一番インパクトを残す試合、今度はもう技術を見せながら最後はＫＯで決着できるような、そういう試合を期待してますね」と話した。

サウジ興行では、井上と来年５月に東京ドーム対決が計画されるＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝、前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝らも出場予定。中谷の対戦相手には、昨年１１月に井上のスパーリングパートナーを務めたＷＢＣ世界同級８位セバスチャン・エルナンデス（２４）＝メキシコ＝が有力候補として挙がっている。