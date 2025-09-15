◆パ・リーグ 日本ハム１２−５西武（１５日・エスコン）

西武は今季ワースト１２失点で３連敗。日本ハム４連戦を１勝３敗で終え、借金は今季最多タイの１０に逆戻り。逆転でのＣＳ進出が遠のく結果となった。

バースデー登板となった先発・与座海人投手は５回０／３を７安打５失点（自責２）で４敗目。味方が２点を先制した直後の３回裏、無死一、二塁で山県の投前犠打をつかみ損ね無死満塁とピンチを招く。続く水谷の左前適時打、１死満塁からのレイエスの一ゴロの間に２点を失い試合を振り出しに戻された。

１点リードの６回には先頭のレイエスに特大の３１号ソロを浴び再び同点とされると、続く郡司に四球、清宮に左前安打を打たれ無死一、二塁となったところで降板。２番手・黒木が１死満塁とした後、田宮の一ゴロを一塁手・ネビンが本塁に悪送球し２者が生還。逆転を許すと、その後も日本ハム打線の勢いを止められず、この回一気に７点を奪われ突き放された。

打線は両軍無得点の３回、１死二、三塁で滝沢夏央内野手が投手前に転がすセーフティースクイズを決め１点を先取。続く外崎も１死二、三塁から中犠飛を放ちこの回２点を奪った。

４回にはセデーニョに今カード３本目となる５号ソロが飛び出し勝ち越しに成功したが、その後は日本ハム中継ぎ陣の前に得点を挙げることができなかった。