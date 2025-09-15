◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム12-5西武(15日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムは西武に逆転勝利で3連勝し、カード4連戦を3勝1敗で終えました。

首位ソフトバンクまではゲーム差「2.5」とし、負けられない試合が続く2位の日本ハム。この日、先発マウンドにはドラフト1位ルーキーの柴田獅子投手が立つと、初回2つの三振を奪い打者3人で抑える素晴らしい立ち上がりを見せます。

2回も無失点に抑えますが、3回に源田壮亮選手に3塁打を打たれてこの試合初めてピンチを招くと、滝澤夏央選手にセーフティスクイズを決められて先制を許します。その後、犠牲フライで2点目も失いました。

追う打線はその裏、満塁とし水谷瞬選手のタイムリーとレイエス選手の内野ゴロの間にランナーが生還し、すぐさま同点としました。

新庄監督は同点の4回表、2アウトランナーなしでセデーニョ選手を迎えるところで、柴田投手から宮西尚生投手に交代。しかしセデーニョ選手にソロホームランを打たれ、勝ち越されました。

再びリードを許した日本ハムでしたが、打線が6回に爆発しました。先頭のレイエス選手が31号ソロを放ち同点とすると、その後打者一巡の猛攻。最後は淺間大基選手の3ランが飛び出し、この回一挙7得点で西武を逆転しました。

7回にも万波中正選手の3ランで西武を突き放した日本ハムは、この試合で計12安打12得点。強力打線がチームを勝利に導きました。