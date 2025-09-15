9月13日から「東京世界陸上2025」が開幕され、連日熱狂に包まれている。今大会のアンバサダーを務める女優の今田美桜も注目を集めているが、“コメント力”には不満を持たれているようだ。

34年ぶりに東京・国立競技場で開催される大会の模様は、TBSで生中継されている。今大会には、豪華な芸能人がそろっている。

「スペシャルアンバサダーに俳優の織田裕二さん、アンバサダーに今田さん、そして応援サポーターを9人組アイドルグループ『＆team』のKさんが務めます。放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを務める今田さんですが、今大会では前髪を下したスタイルで、SNSで『かわいい』と好評です」（スポーツ紙記者）

連日、中継に登場する今田に癒される視聴者も多いことだろう。ただ、Xでは

《今田美桜可愛いけど知識なさすぎてコメント求める意味あるのかって感じ》

《華とか要らないのよ、この番組にはさ。いちいち気を遣ってアナウンサーがどうですか？って振ってありきたりなコメント。この時間あるならとにかく全て織田裕二に1人でしゃべらせておいてほしい》

《今田美桜正直いらない。発言に重みがなくて、小学生でも言えるような感想ばかり。陸上やってたっていうけどどのレベル？》

《今田美桜ちゃん可愛いんだけど、コメント頑張ってくれ 喋れる元選手連れてこよ》

など、コメント力に不満を抱く声があがっているのだ。

「今田さんは中学時代、陸上部に所属していましたが、『世界陸上』のアンバサダーを務めるのは今回が初めてです。そのためか、中継で選手や競技について話を振られた際のコメントが浅く感じてしまう視聴者もいるのでしょう。織田さんは1997年から2022年まで25年間にわたってメインキャスターを務めた実績があるため、大会に対する熱量も高く、マニアックな解説が好評です。そんな織田さんと並ぶ形になり、どうしても今田さんのコメントを物足りなく感じるのかもしれません」（芸能記者）

織田は2022年の『世界陸上』でメインキャスターを卒業。その後は番組を降板状態だったが、今回はスペシャルアンバサダーとして復帰した形になる。今田はそんな織田と並んでの起用となるが、かつての彼の“名相棒”が惜しまれているようだ。

「開幕直後から、SNSではフリーアナウンサーの中井美穂さんの出演を求める声があがっています。中井さんは、織田さんとともに25年間、『世界陸上』のメインキャスターとして大会を盛りあげてきました。話が脱線しがちな織田さんの“軌道修正”したり、彼のコメントに補足するなど、織田さんと中井さんは名コンビとして親しまれていたのです。

2人のリポートは多くの人に認知されていたこともあり、どうしても今田さんとの差を感じる人もいたのでしょう。ただ、織田さんも起用された当初は、陸上経験はなかったものの、少しずつ独自の視点と大会に対する情熱が認知されたため、今田さんの今後に期待する向きも多いようです」（前出・芸能記者）

今田は12日におこなわれた「TBS SPORTS FES」オープニングセレモニーで、「私もまだまだ初心者なんですけども、そんな同じような方でも一緒に楽しめたらいいなと思っています」と、意気込みを語っていた。織田と並んで、世界陸上の“顔”になる日は来るか──。