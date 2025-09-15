15日（月）に2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の予選ラウンド2戦目が行われ、バレーボール男子日本代表が男子カナダ代表と対戦した。

予選ラウンドでプールGに振り分けられた日本は、世界バレー初戦のトルコ戦はストレートで敗戦。予選ラウンド突破に向けて負けられない第2戦目は、FIVB世界ランキング9位のカナダ代表との対戦となった。

日本はアウトサイドヒッター（OH）に髙橋藍と石川祐希、ミドルブロッカー（MB）に小野寺太志とエバデダン・ラリー、セッター（S）に大宅真樹、オポジット（OP）に宮浦健人、リベロに山本智大をスタメン起用で1戦目と同じ布陣になった。

第1セットのスタートは拮抗した展開になるも、先に前に出たのはカナダだった。さらに2連続ブロックでシャットされ、6-12と6点差をつけられる。広げられた点差を縮めたい日本は、宮浦の強烈なサービスエースでブレイクする。さらに中盤、途中交代で入ったOP西山大翔が相手スパイカーをブロック、髙橋がサービスエースを取って16-18と2点差に詰め寄る。しかし20点目以降の終盤、カナダにブレイクを許し再び点差をつけられた日本は、20-25でこのセットを落とす。

第2セット序盤は点の取り合いとなる中、石川の1枚ブロックが決まり僅かなリードを得た日本。しかしラリーに持ち込まれるとカナダに制され連続ポイントを献上し、瞬く間に10-12と逆転される。その後もカナダの勢いが止まらず、6連続ポイントで点差を広げられる。中盤もワンタッチを取られて切り返され、なかなか一度で攻撃が決まらない日本。対するカナダは巧みに日本の指先を狙ったブロックアウトで得点を重ねる。セットポイントを握られた場面で髙橋がサービスエースを決め、直後相手の2連続のアタックラインフォルトで1点差まで追い上げるも、最後はサーブがネットにかかり23-25でセットを落とし、日本は後がなくなる。

重要な第3セット、Sを大宅から永露元稀に、OHを石川に変えて大塚達宣に、MBを小野寺から佐藤駿一郎に変更。そしてリベロは2セット目途中交代した小川智大がスタートからコートに立った。序盤は一進一退の攻防に。しかし中盤、日本に連続でスパイクミスが出だしてカナダが5点をリードし15-20に。終盤、強気なサーブでカナダを崩した日本が21-22と1点差まで追い上げる。しかし、そこからサイドアウトを着実に取ったカナダが25点目を取り、日本は1セットも奪えずストレートで敗戦という結果になった。

世界バレーの決勝ラウンド進出に向けて負けられない重要な一戦、日本はカナダ相手にストレートで敗戦。これで予選ラウンド2連敗となり、決勝ラウンド進出がなくなった。

■試合結果

日本 0-3 カナダ

第1セット 20-25

第2セット 23-25

第3セット 22-25

