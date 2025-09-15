◆バレーボール男子 世界選手権 第４日（１５日、フィリピン・マニラ）

１次リーグ（Ｌ）が行われ、Ｇ組で世界ランク７位の日本が同９位のカナダに０―３で完敗し、２連敗で組で上位２チームが進む決勝トーナメント進出の可能性が消滅した。世界選手権でここまで１セットも奪えず、１３日にトルコ、この日はカナダにいずれもストレート負けで、５１年ぶりのメダル獲得の夢も破れた。

第１セット（Ｓ）から日本はサーブレシーブが安定せず、６―６からは石川祐希、宮浦健人がカナダの精密なブロックに阻まれ、６連続失点。２０―２５で先取された。第２Ｓも流れをつかめず、１０―７から６連続失点で逆転を許すと、１６―２１の場面で石川を下げて大塚達宣を投入した。しかしカナダの大砲・バーノンらのスパイクに押し切られ、２３―２５で連取され、崖っぷちに立たされた。

０―２の第３Ｓは石川ではなく大塚、ミドルブロッカーは佐藤駿一郎、リベロは小川智大が先発起用され、セット中盤まで接戦を演じた。しかし１５―１６から連続失点で徐々に点差を離された。１７―２１の場面で石川をリリーフサーバーで起用し、サービスエースを決めた。２０―２２の場面で大塚のスパイクで１点差まで迫った。しかし、最後はカナダのパワーに押し切られ、日本の人気が高いフィリピンの会場から悲鳴が鳴り響いた。

１７日に１次Ｌ第３戦として初対戦のリビアと戦う。

◇男子のバレーボール世界選手権 １９４９年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、７０年、７４年に銅メダル。これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２０日〜２３日、２４〜２５日に準々決勝、２７日に準決勝、２８日に決勝を行う。