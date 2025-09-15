アフマダリエフに勝利

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。“最大の強敵”に見せ場を作らせない完封劇を、セコンドで支えたのが父でトレーナーの真吾氏。的確な指示がファンの驚きを誘った。

強打を誇るアフマダリエフと12ラウンドを戦い抜いた井上。華麗なアウトボクシングで「最大の強敵」と位置づけた相手も成す術がなかった。

セコンドからは、この日も真吾トレーナーの的確な指示が飛んだ。中継した「Lemino」のマイクでもたびたび拾われ、X上では「真吾トレーナーの右で終わらず左ボディーやフック打て的な指示も的確だった。笑」「ためてためてアッパーの指示してたのも鳥肌もんでした」「インターバルでの真吾トレーナーのアドバイスも的確だったな」「溜めて溜めてカウンター」「真吾トレーナーの指示に即適応してくるのが凄いよなあ」「何気に毎試合 インターバル時の真吾コーチのアドバイス好き」などと反響が集まっていた。

井上は元世界ヘビー級の伝説王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザーに並ぶ世界戦最多の26連勝。5度目の4団体同時防衛は“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）を超える世界最多となった。



（THE ANSWER編集部）