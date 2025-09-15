◇バレーボール世界選手権 日本0−3カナダ（2025年9月15日 フィリピン・マニラ）

バレーボール男子の世界選手権は15日、フィリピン・マニラで行われ、1次リーグG組の日本（世界ランキング7位）はカナダ（同9位）と対戦。0−3（20ー25、23−25、22−25）で敗れ、1次リーグ敗退が決まった。

13日の初戦トルコ戦でストレート負けを喫し、上位2チームが進む決勝トーナメントに向けて負けられない戦いに臨んだ日本。0−2で迎えた第3セットはメンバーをチェンジ。主将の石川はベンチスタートとなった。

高橋藍のフェイクセットから宮浦が得点を決めるなど、リズムを取り戻した。このセットから出場した佐藤、大塚が得点を重ねた。17−21の場面でピンチサーバーで石川が登場。ネットインのサービスエースを決めて流れを引き寄せたが、最後はカナダに押し切られた。

カナダのブロックに苦しめられた。第1セットは6−6から6連続失点で突き放された。徐々に点差を詰め、途中出場の西山がスパイク、ブロックを決めるなど粘ったが、20−25で逃げ切られた。

第2セットは石川のブロックやサービスエースなどで先にリードを奪った。しかし、10−7から6連続失点で逆転を許した。セットポイントを握られたところから、高橋藍のサービスエースなど4連続得点と猛追したが、23−25で失った。

日本は1974年大会の銅以来、51年ぶりのメダル獲得を目指していたが、1次リーグ敗退が決まった。17日には1次リーグ最終戦でリビアと対戦する。

▼宮浦 大事な試合で負けてしまったことは非常に悔しい。後半は立て直すことができたが遅かった。自分たちの力を受け止めて、次の試合に向けて準備したい。