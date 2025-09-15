お笑い芸人のヒロシ（53）が15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身のブレークネタ「ヒロシです」について語った。

最近は古着屋「ミライ堂」を始めたというヒロシ。2004年に「ヒロシです」のフレーズの自虐ネタで大ブレークしたが、「あれはもう…やってないですね。一切」とぶっちゃけた。

しかし、司会の黒柳徹子から「ちょっとやってください。お願い。飽きないのよ、あなた面白いから」と熱烈なリクエストが。ヒロシは「触ってもいないのに、手から草の匂いがします。ヒロシです」「学芸会では土でした」「それは雑巾ではなく、俺のタオルです」「布団をめくったら、中に野良犬が寝ていたことがあります」と懐かしのネタを披露した。

「布団」のフレーズのみで笑みをこぼした黒柳は、「中に犬がいるってもう分かってる。布団って言っただけで、犬がいるんだなって。犬じゃなかったらがっかりする」とヒロシのネタへの期待が膨らむばかり。黒柳から「でも、野良犬のネタは猫でもできるんですか？」とむちゃぶりされ、「ありますよ」と答えたヒロシは「自分からなんで言ったんだろう…？しまった！失敗した！」と不覚を取られていた。