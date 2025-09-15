車両の走行時の音から「ガチャコン」の愛称で親しまれている近江鉄道に、線路を検査する黄色い車両が近くデビューする。

その名も「ドクターガチャコン」。営業車両も兼ねるので実際に乗車できるのが売りで、新幹線の検査用車両「ドクターイエロー」の人気にあやかって乗客増につなげたい考えだ。（矢野彰）

近江鉄道は、滋賀県彦根市や近江八幡市など県東部の３３駅（５９・５キロ）で営業する。１２０年以上の歴史があるが、乗客減で１９９４年度以降赤字が続いており、昨年４月には、県と沿線１０市町でつくる「近江鉄道線管理機構」が鉄道設備を保有・管理し、同社が運行する公有民営の「上下分離方式」に移行した。

長年の経営難もあって同社に検査用車両はなく、線路の点検は社員が歩いて行っている。検査機器の導入には年数百万円必要だが、今後の人手不足も見越して同機構が導入を決めた。

車両は、同社の親会社「西武鉄道」（埼玉県）から「西武イエロー」と呼ばれる黄色が特徴で１９８８年製造の「新２０００系」２編成（４両）を譲り受けた。運転席には、進行方向と線路を撮影するビデオカメラ２台と、全地球測位システム（ＧＰＳ）などを組み合わせた検査機器を搭載。走行中に撮影した動画をＡＩ（人工知能）で解析し、線路のゆがみなど異変を見つけ出す。鉄道ファンにも注目してもらおうと、「ドクターガチャコン」と命名した。

運行開始に向けた検査に合格し次第、営業車両として登場する。客を乗せて走りながら、検査用の動画を撮影する〈二刀流〉での活躍が期待されており、同機構の担当者は「ドクターイエローのように、地元の人にも鉄道ファンにも愛される車両になれば」と話している。

◆ドクターイエロー＝正式名称は「新幹線電気軌道総合試験車」。東京―博多間を約１０日に１回走行し、電気設備や線路を点検する。ダイヤは非公開で「見ると幸せを呼ぶ」として人気を集める。ＪＲ東海の「Ｔ４編成」が１月に引退し、今はＪＲ西日本の「Ｔ５編成」が走っているが、２０２７年以降に引退する予定。