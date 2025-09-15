告示まで1週間の自民党総裁選…重鎮議員が地元で支持固め　小泉氏や高市氏は週内に出馬会見へ　5人で争う構図に

自民党の総裁選挙の告示まで1週間となりました。

出馬会見をした重鎮議員が地元で支持固めを図る一方、今週の出馬会見を見込む4人の議員の準備は大詰めを迎えています。

すでに出馬会見を行った茂木前幹事長は、地元の栃木県で米作りの現場を視察し、農家から課題について意見を聞くなど、15日も着々と支持固めを進めています。

茂木前幹事長：

生産者・消費者、お互いがある程度満足できる政策にしていかなければならない。

一方、先週立候補の意向を表明した小林鷹之元経済安保相は、16日午後に正式な出馬会見を行い、具体的な政策を打ち出す見込みです。

林官房長官も、16日昼すぎに立候補の意向を表明するとともに、後日あらためて出馬会見を開く予定で、この3連休は政策を練っています。

また、13日に支援者に立候補の意向を伝えた小泉農林水産相が、今週、出馬会見を開く方向で準備しているほか、高市前経済安保相も週内の出馬会見実施に向け調整しています。

総裁選は5人で争う構図がほぼ固まり、物価高対策や野党との連携の在り方などが議論になります。