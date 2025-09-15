俳優佐々木蔵之介（57）が15日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）に生出演。今後、出演したい番組について本気をのぞかせた。

これまで医師、刑事、ニュース番組スタッフ、銀行支店長、政治家、大学教授などさまざまな役を演じてきたが、MCバナナマン設楽統から「しっかりとした上司の役が多いですけど」と話しかけられ「そうかもしれませんね」と返した。陣内智則から「悪役とか犯人役とかは」と問われて「やってます、めちゃくちゃやってます」と答えた。

旅好きの佐々木を意識して設楽から「パイロットとかきてないですか」との質問に「ないですね」とつぶやくように答えた。さらに設楽から「今後、こういうのやってみたい、というのは」と聞かれて「それがないんです」と深くため息をつくように答えた。

設楽から「今、お話を聞いていたら、ひとりで旅する役柄とかきたら良さそうですね」とささやくように聞かれて「ああ、実益を兼ねてね。それはいいと思いますね」と返した。設楽が「なんか海外ちょろっと行って帰ってくるみたいな」と提案すると、佐々木はテーブルの上で両手を組んで「BSぐらいから来ないかなぁ〜。なんかないかなぁ〜」とつぶやいた。