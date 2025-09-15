お兄さんが近寄ってきたワンコを撫でようとすると…？想像以上の甘えん坊さんっぷりを発揮したワンコの姿が大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で90.2万回再生を突破し「ヘソ天はやｗ」「警戒心ゼロ」「番犬はムリやね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お兄さんが『近づいてきた犬』を撫でようとした瞬間…予想を上回る『まさかの甘え行動』】

尻尾をフリフリ♪人懐っこいワンコ

TikTokアカウント「oreotomatsu」に投稿されたのは、チワワの「オレオ」ちゃんの驚きのお姿。とっても人懐っこいオレオちゃんは、そばにいたお兄さんに尻尾を振りながら近づいていったそう。

小さな体から繰り出される尻尾の高速回転は、見ているだけでニンマリしてしまうほど。勢いがありすぎてお尻まで揺れていたというから驚きです。そのままお兄さんのすぐそばまできたと思ったら…！？

甘え上手な高速ヘソ天！

お兄さんがオレオちゃんに触れた瞬間、目にもとまらぬ速さでゴロン…！と豪快なヘソ天をお披露目したそう。お兄さんも思わず『ワハハ！』と笑い声をあげてしまうほど、愛嬌たっぷりなお姿だったとか。

まるで「どうぞ撫でてください…！」とばかりに、ピンと姿勢よくお腹を見せていたというオレオちゃん。変わらず尻尾がブンブン揺れている様子から、オレオちゃんの嬉しい気持ちが伝わります。

ひとしきり撫でられると満足した様子で尻尾を振りながらルンルンで立ち去っていったそう。こんなに甘え上手なオレオちゃんは、みんなを虜にしてしまうこと間違いなしですね。

この投稿に笑顔になった人は多いようで「秒でヘソ天は草ｗ」「番犬は難しいね(笑)」「可愛くて何度も見ちゃう」などのコメントが寄せられています。

お仕事を手伝っているかと思いきや…！？

オレオちゃんのチャーミングな姿が、別投稿にも紹介されています。投稿主さんの膝の上で一緒にPC画面を見るオレオちゃん。「ふむふむ…」と一緒になってお仕事をしているようなお姿でしたが…！？

5分も経過するとPCを枕にしてウトウトとなんだか夢見心地な様子。そして10分が経過するころには、膝の上で白目をむいて爆睡…！しかも得意のヘソ天のまま夢の世界へと旅立っていたといいます。

投稿主さんに触られて目を開けるものの、心ここにあらずな模様。オレオちゃんの無防備すぎる姿は、多くの人を笑顔にさせたのでした♡

TikTokアカウント「oreotomatsu」には、オレオちゃんと同居犬マツちゃんの賑やかな日常が紹介されています。癒しと笑いを求めている方はぜひチェックしてくださいね！

