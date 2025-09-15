先週末、大雨で水没した三重県四日市市の地下駐車場。現場ではきょうも排水作業が行われています。

【写真を見る】「車がだんご状になって流されて…」水没した地下駐車場の排水作業続く 「短時間で止水板を上げられなかった」 作業完了までに3日以上か 三重・四日市市

9月12日の夜、ドライブレコーダーの映像です。水しぶきを上げながら駐車場の中を進む車。停まっている車は水に浸かっています。坂を上って外に出ますが、辺り一面が水浸しに。

（中道陸平記者 9月12日）

「高架下は冠水してしまっています。水はくるぶしほどの高さまできています」

四日市市では、12日1時間の雨量としては観測史上最大となる、123.5ミリの雨が降り、市内の住宅などが広い範囲で浸水しました。



三重河川国道事務所によりますと、四日市駅前の地下駐車場「くすの木パーキング」では、当時約180台の車が駐車していましたが、地下2階が天井まで水没。地下1階も約1メートル浸水しました。

（駐車してた人）

「（車が）浮いて流されて、だんご状になって駐車スペースから離れた所にあるので、だんごの中に僕の（車）も止まっていました」

「もうちょっと早く事前に対処してほしいと思います」

13日からポンプ車を使って夜通しの排水作業が行われ、14日、地下1階の作業は完了しました。



しかし駐車場の担当者によりますと、地下2階の排水完了までに3日以上かかるということです。また「想定外の短時間の雨量で止水板を上げられなかった」と話しています。