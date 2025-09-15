「また痩せた？」「もう100キロないんじゃないかな」生出演した元大関の“変身”に視聴者仰天「引退相撲できるのか？」

約1年前の現役時代の元大関・貴景勝(C)産経新聞社

元大関・貴景勝の湊川親方が9月14日に、NHK『サンデースポーツ』に生出演。初日を迎えた大相撲秋場所の解説を行った。

現役引退から1年。湊川親方はNHKやABEMAの相撲中継で、豊富な経験に裏打ちされた鋭い分析に加え、滑らかで上品な語り口、分かりやすい説明が好評を得ている。

そして、この1年は出演のたびに「スリム化」が話題となってきた。今月4日に日本相撲協会が公式インスタグラムに投稿した写真では、元・碧山の岩友親方、元・妙義龍の振分親方の間に立つ姿が「力士というより侍」「武士みたい」などの反響を呼んだ。

14日の『サンデースポーツ』では、視聴者から「解説がわかりやすい」「力士へのリスペクトが感じられるので好き」といった感想がSNS上で寄せられた一方、スーツ姿の外見への視線が集まった。

「ほぼ別人になってて話の内容が入ってこん」「また痩せた？」「別人28号」「すっかり『普通の20代のお兄さん』体型になったね」「心配になるレベル」などと、憂いの声も上がった。