「今年インパクトを残す唯一のチャンスは…」佐々木朗希、メジャー復帰目前で“暗雲”「もう一つのハードルがあるようだ」

メジャー復帰目前の佐々木朗希に暗雲が漂った(C)Getty Images

メジャー復帰が見えてきたドジャースの佐々木朗希に暗雲が漂った。3Aで5試合のリハビリ登板を終えた右腕だったが、今度はふくらはぎに問題が発生していたことが確認されたという。

【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーン

米スポーツ専門サイト『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者によれば「前回の登板でふくらはぎに問題が生じたため、リハビリ期間を延長することが決定された」という。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、佐々木について「この若手右腕が乗り越えなければならないもう一つのハードルがあるようだ」とし、「ササキはロースターに復帰するかどうか、またいつ復帰するかが決定される前に、もう一度3Aで登板することになるだろうが、彼の復帰はポストシーズンを前にドジャースに新たなジレンマをもたらす可能性がある」とみている。