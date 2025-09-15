µð¿ÍCS¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÆâÌî¼ê¤Ë¤¢¤ê¡©¶áÅ´OBº´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡ÖºÇ¶á¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤ë¤È¡¢´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
ºäËÜ¤ÏÂåÂÇ¤È¤·¤Æ¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤Ïºå¿À¤ËÍ¥¾¡¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢CS¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦µð¿Í¤Ë¸ÀµÚ¡£Ã»´ü·èÀï¤ËÂç»ö¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µå³¦¤ÎÌÁ¼ç¡¦µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾Íê¤ì¤ëÃË¡ªºäËÜ¤¬13Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤äÃæÆü¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò³ÍÆÀ¡¢ÀïÎÏ¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤·¡¢³«ËëÁ°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤«¤é¡ÖVÉ®Æ¬¡×¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼çË¤²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ê¤É¤â¶Á¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æºå¿À¤¬9·î7Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¡¢ºÇÃ»µÏ¿¤È¤â¤Ê¤êÍ¥¾¡·èÄê»þ¤Ç2°Ì¤Îµð¿Í´Þ¤á¡¢2°Ì°Ê²¼¤¬¼Ú¶âÀ¸³è¤ÈÆÈÁö¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡¡
¡¡¤¿¤À·Þ¤¨¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºå¿À·âÇË¤Î°ìÈÖ¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµð¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´Ìî»á¤Ï¶þ¿«¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯¡¢µð¿Í¤¬Ç³¤¨¤ë¤È¸«¤ë¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¹ËÅÏ¤êÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡Ã»´ü·èÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ëÁª¼ê¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¤Îµ¯ÍÑË¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´Ìî»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢9·î13Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹¤Î151¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤Æ·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯Í··â¤ò¼é¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ6¤âº£µ¨¤¬¥×¥í19Ç¯ÌÜ¡¢37ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ç¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë2000°ÂÂÇ¤âÃ£À®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Î¡ÖÀ¸¤¤ëÆ»¡×¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æº´Ìî»á¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢½ÕÀè¡¢6·î¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÁ´Á³Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤ë¤È¡¢·ë¹½¡¢´¶¤¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÏCS¤Ë¸þ¤±¤Æ»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤âÌÎº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤ÏCS¤Ë¤è¤ê¾å°Ì¤Ç¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¸×Âà¼£¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÄìÎÏ¤¬¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£