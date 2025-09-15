俳優の佐々木蔵之介が１５日、フジテレビ系「ノンストップ！」にゲスト出演。飛行機好きが高じて手に入れた究極の飛行機コレクションを明かした。

国内外を問わず、大の旅行好きという佐々木。それがきっかけとなり、「飛行機の番組に出てくださいと言っていただいて。飛行機乗ったら、飛行機好きになって。だんだんいただくことが多くなって」と、模型など航空機コレクションが増えていったという。

その中でも、佐々木の自宅にある究極の一品が、機内食を提供するためのカートという。ありえないコレクションにＭＣの設楽統が「飛行機の中で、ＣＡさんとかが使う…、食事とか持ってくる。これは普通じゃないですね。これ持ってるって。本当に機内で使ってたものですか？」と驚いた。佐々木は「機内で使ってました。パンナム航空です。今ないですけど。これ販売されているんですよ」と説明。「ある番組に出たときに『機内カート欲しい。いくら？』っていう話をしてたら。輸入されてる方が『そんなに佐々木さん、機内カート好きなんですか？私も好きで輸入しているんです。是非使ってください』って」と入手した経緯を明かした。

特にコロナ禍では重宝したといい、「コロナの時、海外行けなかったですから。ここに自分の好きなボトルとかお酒入れて、グラス入れて」と自宅で旅行気分を味わっていたと話した。