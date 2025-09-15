韓国の制作会社・ＢＩＧＩＮＳＱＵＡＲＥがフジテレビと共同制作契約を締結し、ドラマ「個人タクシー」（全８話）を制作すると発表したと１５日、現地メディアのＪＴＢＣなどが報じた。

同作は同名ウェブ小説が原作で、予約した客だけを乗せる怪しいタクシーを舞台に、誰もが共感し癒やしを届けたいと思う乗客たちの、平凡ながらも特別な物語がリクエスト曲とともに流れる、ヒューマン・ヒーリングミュージックドラマだという。

出演には、映画「猟奇的な彼女」で知られる俳優のチャ・テヒョンをはじめ、ドラマ「未知のソウル」でパク・ボヨンの少女期を演じ、注目を集めた若手女優のイ・ジェイン、Ｎｅｔｆｌｉｘ「Ｄ．Ｐ．」や映画「ソウルの春」などに出演のヒョン・ボンシク、Ｎｅｔｆｌｉｘ「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」「コンフィデンスマンＫＲ」などに出演のチュ・ジョンヒョクなど、豪華キャスティングが決定したと伝えた。

また「個人タクシー」は韓国を皮切りにアジア、北米、ヨーロッパなど、グローバル市場でリメークまたは輸出形態で展開される計画だとし、韓国コンテンツ振興院の「２０２５年ＯＴＴ（インターネットメディアサービス）特化コンテンツ制作支援（ＩＰ確保型）」事業にも選定され、安定した制作環境が確保されるという。