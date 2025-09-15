タレントのＳＨＥＬＬＹが１２日、くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅに出演。現在、３人の娘を事実婚パートナーと育てているが、上２人の娘は離婚した元夫と、元夫の妻にも母の日のプレゼントをしていると言い、くわばたを驚かせた。

この日はＳＨＥＬＬＹをゲストに迎え、事実婚パートナーと子どもたちの関係性などを語った。

現在小４、小２の上２人の娘は元夫の子で、一番下の２歳の娘は現在のパートナーとの子と説明。娘達は今のパートナーのことをなぜか「ピーター」と呼んでいることなどを話し、くわばたを驚かせた。

くわばたは、父の日などは普通に行っているのか？と聞くと、ＳＨＥＬＬＹは「上の２人は実の父にもやっていて、母の日は実のお父さんの奥さんにもプレゼントしている」と説明。これにくわばたは一瞬「え？」と戸惑い、「元夫の新しい奥さんに？その人にもなんかあげるの？うそ、すごい」とびっくり。

ＳＨＥＬＬＹは「（彼女たちにとって）お父さんであることは変わらないから」とサラリ。くわばたは「私の中では理解が追いつかないけど、娘さんの当たり前は、向こうの奥さんもお母さん？」というとＳＨＥＬＬＹはうなずき「ステップマザーです」と説明した。

そしてＳＨＥＬＬＹは元夫の妻ともよく話しをするといい「みんな一緒に食事にも行く」と言うと、くわばたは「私の中では考えられへん。ドラマだったらドロドロちゃうの？」。これにはＳＨＥＬＬＹも「ギャハハ」と爆笑だ。

そしてくわばたは「すごい。そうやったら全部ＳＨＥＬＬＹのおかげやな」というと、ＳＨＥＬＬＹもドヤ顔で「そうだと思います」と冗談めかして笑わせ「元夫の奥さんもめちゃめちゃ子どもを可愛がってくれる」といい、「大人たちが大人でいる」ことで、子どもたちの人生を見守っていると話していた。