1リッターで“22km以上”走る！ トヨタ「“新”ハリアー」が話題に！ 306馬力の高性能モデルも用意の「高級感SUV」に「カッコイイ」の声も

トヨタ新「ハリアー」に注目集まる

トヨタのミディアムSUV「ハリアー」に新たな一部改良モデルが登場し、販売店やユーザーから高い関心が寄せられています。

快適性や安全性の向上に加え、洗練されたスタイルが話題となっています。

リッター“22km以上”のトヨタ「“新”ハリアー」が話題に

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“新”ハリアー」です！ 画像で見る（60枚）

ハリアーは、1997年に初代モデルが登場。ラグジュアリーで都会的なスタイルに上質な内装を組み合わせた都会派SUVとして、多くのユーザーから支持を集めてきました。

現行の4代目モデルは2020年に発売。ボディサイズは全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm、ホイールベースは2690mmで、扱いやすさと存在感を両立しています。

パワートレインは、2リッターガソリン、2.5リッターハイブリッド（HEV）、そして2.5リッタープラグインハイブリッド（PHEV）の3種類を展開。

なかでもPHEVモデルは最高出力306馬力を誇り、力強い走りが魅力です。駆動方式はFFと4WD（E-Four）から選択可能で、燃費性能は最大22.4km／Lを達成しています。

2025年6月11日に行われた一部改良では、ミドルグレード「G」にPHEVモデルが新たに追加される一方、エントリーグレード「S」は廃止となりました。

装備面では、ステアリングヒーターや運転席・助手席のシートヒーター、寒冷地仕様が全グレードで標準化され、快適性が向上。

さらに「Z」グレード（PHEV）および「Z“Leather Package”」には、「おくだけ充電」や「デジタルキー」が標準装備となり、利便性も強化されています。

安全性能も進化しており、「トヨタ セーフティ センス」の機能がアップデート。プリクラッシュセーフティの検知範囲拡張に加え、ブラインドスポットモニター（BSM）には安心降車アシスト（SEA）や後方車両への接近警報が追加されました。

また今回、新たに特別仕様車「Night Shade（ナイトシェード）」が最上級グレード「Z“Leather Package”」「Z」に設定。

ブラックを基調とした専用エクステリアが特徴で、ダーク仕様のプロジェクター式LEDヘッドランプやブラックメタリック塗装のフロントアッパーグリル、艶ありブラック塗装のロアグリルやバンパー、ロッカーモールなどを採用。

ブラック塗装の車名エンブレムやカーボンニュートラルバッジも配され、特別感を演出しています。足元には専用ブラックの19インチアルミホイールを装着し、スタイリッシュかつ力強い印象を際立たせています。

新たなハリアーの価格（消費税込）は371万300円から626万100円です。

※ ※ ※

新たな一部改良モデルが登場したハリアーには、販売店でも大きな反響が広がっているようです。

都内のトヨタ販売店スタッフは、「ハリアーはもともと人気モデルということもあり、問い合わせは非常に多いです」と話します。

また別の販売店スタッフも、「通常モデルは安定した人気がありますが、今回の特別仕様車“ナイトシェード”は特に注目度が高い印象です」と語っていました。

SNS上でも、「ブラックの仕上がりがかっこいい」「ナイトシェード、めっちゃ好み」「通常モデルよりカッコイイ」「今のうちに注文しないと後悔しそう」「通常仕様と迷ったけど、装備が充実してるならナイトシェードがいいかも」といった声が多く見られ、ユーザーの関心の高さがうかがえます。

人気モデルゆえの動きの早さに加え、限定感のある仕様が加わったことで、ハリアーの注目度はさらに高まっています。