◆バレーボール男子 世界選手権 第４日（１５日、フィリピン・マニラ）

１次リーグ（Ｌ）が行われ、Ｇ組で世界ランク７位の日本が同９位のカナダと対戦した。

１次Ｌ初戦で世界ランクで格下のトルコにストレート負けを喫した日本。組で上位２チームが進む決勝トーナメントに向け、これ以上は１つも負けられないが、カナダに２セット（Ｓ）を連取され、崖っぷちに立たされた。

第１Ｓを２０―２５で落とし、第２Ｓもサーブレシーブを崩され、波に乗れない。１０―７から６連続失点を喫すると、１６―２１の場面で攻守で精彩を欠いた主将の石川祐希を下げて、大塚達宣を投入。しかし最後はカナダの大砲・バーノンのスパイクなどで押し切られ、２３―２５で取られた。

トルコが既に２勝しており、１勝のカナダに敗れると、Ｇ組の上位２チームに入れず、１次リーグ敗退が決まる。

◇男子のバレーボール世界選手権 １９４９年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、７０年、７４年に銅メダル。これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２０日〜２３日、２４〜２５日に準々決勝、２７日に準決勝、２８日に決勝を行う。