「バーミヤン」でのちょい飲みが、コスパ抜群で快適すぎた。北京ダックたちの豪華さに「今日、誕生日だっけ？」と錯覚
和洋中、いろいろな飲食店を展開している「すかいらーくグループ」。2025年7月度の速報値を見ると、同グループにおいて最も店舗数の多い「ガスト」は1月（1247店）よりも7月（1239店）はわずかに店舗数が落ちている。「ジョナサン」も163店から157店、「ステーキガスト」も82店から77店と伸び悩む中、同グループで2番目に店舗数の多い「バーミヤン」は363店から368店と着実に伸ばしており、安定した人気を誇っている印象だ。
料理のジャンルとして、中華料理の価格は高い。中華料理店の外に張り出されたメニュー表を見ると、酢豚や麻婆豆腐が単品でも1000円を超えているケースは珍しくない。そのため、リーズナブルに中華料理を楽しめるバーミヤンが堅調であることは納得できる。なにより、コスパ良く飲めることも大きく影響しているかもしれない。
とはいえ、まだまだバーミヤンはファミレスのイメージが先行しているが、飲み屋としてのポテンシャルが高いことは知られていない。そこで今回は「居酒屋・バーミヤン」でちょい飲みしたい。
◆メニュー表をチェック
バーミヤン東新宿駅前店に足を運ぶ。平日の昼過ぎに訪問しただけあって、店内は落ち着いていた。
メニュー表をチェックする。「生ビール、本格焼餃子（3コ）、ザーサイ」もしくは「ハイボール、からあげ（3コ）、ザーサイ」がセットになっている「晩酌セット」（550円）が目に入る。
生ビールは1杯549円、本格焼餃子（3コ）は219円でありコスパは抜群。ハイボールver.のセットも同価格でお得ではあるが、「1杯目はビール」という刷り込み教育を受けているため、生ビールver.の「晩酌セット」を頼む。
◆気を使わない“至福の1人飲み環境”
注文すると1分ほどでビールとザーサイが届く。運んできてくれたのは配膳ロボット。
1人飲みをしていると「団体客でもない自分のために店員さんの時間を奪うのは申し訳ない」という気持ちになるため、店員さんを呼ぶことを躊躇（ちゅうちょ）してしまう。
その点、ここでは注文はタッチパネルで、配膳はロボットが担っているため、余計な罪悪感は生まれない。ITを駆使して1人飲みを快適にしてくれる、いわば“1人飲みDX”はとてもありがたい。
◆今日、誕生日だっけ？
ビールはめちゃくちゃジョッキが大きいわけではない。ただ、2杯目からは439円になるため、そこまで量に目くじらを立てる必要はない。
また、「せっかくバーミヤンで飲むのなら」と意気込み、「おつまみビーフン」（439円）と「北京ダック（3枚）」（549円）といった一般的な居酒屋では注文しない料理を選択した。
ちなみに、これらのメニューは「逸品小皿」というカテゴリーに属しており、他にも「中華風漬けまぐろ〜秘醤ソース〜」（439円）や「海老のチリソース（小皿）」（494円）などの魅力的なメニューが多い。誰かと一緒に行って「逸品小皿」をいろいろ注文してシェアするのも良さそうだ。
中華料理は基本的に火を使うため、ビールが届いてから少々時間が空き、その後続々とメニューが運ばれてきた。
セットメニューを頼んでいるとはいえ、3つしか注文していないものの、テーブルの上は大渋滞。料理がテーブルいっぱいに並ぶ様子を見て、一瞬「あれ？ 今日、誕生日だっけ？」と錯覚するほど壮観だった。
◆安定感抜群の餃子
実食レポをしていきたい。まずは「晩酌セット」の「本格焼餃子」と「ザーサイ」から。
「本格焼餃子」は餡がギッシリというわけではない。ただ、ニンニクが効き、ジューシーさもある。良い意味で特に言うことのない安定感のある味だ。卓上にいろいろ調味料が置いてあるため、醤油や酢コショウなど、自分の好きな味で食べられる。
とはいえ、まだまだバーミヤンはファミレスのイメージが先行しているが、飲み屋としてのポテンシャルが高いことは知られていない。そこで今回は「居酒屋・バーミヤン」でちょい飲みしたい。
◆メニュー表をチェック
バーミヤン東新宿駅前店に足を運ぶ。平日の昼過ぎに訪問しただけあって、店内は落ち着いていた。
メニュー表をチェックする。「生ビール、本格焼餃子（3コ）、ザーサイ」もしくは「ハイボール、からあげ（3コ）、ザーサイ」がセットになっている「晩酌セット」（550円）が目に入る。
生ビールは1杯549円、本格焼餃子（3コ）は219円でありコスパは抜群。ハイボールver.のセットも同価格でお得ではあるが、「1杯目はビール」という刷り込み教育を受けているため、生ビールver.の「晩酌セット」を頼む。
◆気を使わない“至福の1人飲み環境”
注文すると1分ほどでビールとザーサイが届く。運んできてくれたのは配膳ロボット。
1人飲みをしていると「団体客でもない自分のために店員さんの時間を奪うのは申し訳ない」という気持ちになるため、店員さんを呼ぶことを躊躇（ちゅうちょ）してしまう。
その点、ここでは注文はタッチパネルで、配膳はロボットが担っているため、余計な罪悪感は生まれない。ITを駆使して1人飲みを快適にしてくれる、いわば“1人飲みDX”はとてもありがたい。
◆今日、誕生日だっけ？
ビールはめちゃくちゃジョッキが大きいわけではない。ただ、2杯目からは439円になるため、そこまで量に目くじらを立てる必要はない。
また、「せっかくバーミヤンで飲むのなら」と意気込み、「おつまみビーフン」（439円）と「北京ダック（3枚）」（549円）といった一般的な居酒屋では注文しない料理を選択した。
ちなみに、これらのメニューは「逸品小皿」というカテゴリーに属しており、他にも「中華風漬けまぐろ〜秘醤ソース〜」（439円）や「海老のチリソース（小皿）」（494円）などの魅力的なメニューが多い。誰かと一緒に行って「逸品小皿」をいろいろ注文してシェアするのも良さそうだ。
中華料理は基本的に火を使うため、ビールが届いてから少々時間が空き、その後続々とメニューが運ばれてきた。
セットメニューを頼んでいるとはいえ、3つしか注文していないものの、テーブルの上は大渋滞。料理がテーブルいっぱいに並ぶ様子を見て、一瞬「あれ？ 今日、誕生日だっけ？」と錯覚するほど壮観だった。
◆安定感抜群の餃子
実食レポをしていきたい。まずは「晩酌セット」の「本格焼餃子」と「ザーサイ」から。
「本格焼餃子」は餡がギッシリというわけではない。ただ、ニンニクが効き、ジューシーさもある。良い意味で特に言うことのない安定感のある味だ。卓上にいろいろ調味料が置いてあるため、醤油や酢コショウなど、自分の好きな味で食べられる。