¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤â¥Á¡¼¥¯¤Ë¤â¡Ä´é¤¸¤å¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¥»¥¶¥ó¥Ì¡È847±ß¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡É¤ò¡¢48ºÐÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Àä»¿¡ª»þÃ»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ö¼êÊü¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ï
¡¡Ë»¤·¤¤Ä«¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼êÁá¤¯¿È»ÙÅÙ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Î8³ä¤¬´°Î»¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð³Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡º£²ó¤Ï¼ã¸«¤¨¤â»þÃ»¥á¥¤¥¯¤â³ð¤¨¤ë¡¢¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×847±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò48ºÐ¤ÎÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼±óÆ£¹¬»Ò¤¬¤ª»î¤·¤·¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¡©
¡¡¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥Á¡¼¥¯¡¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¼ê¤Î¤Ò¤éÄøÅÙ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¿§Å¸³«¤Ï¡¢¡Ö01 ¥Ô¥å¥¢¥³¡¼¥é¥ë¡×¡Ö02 ¥¯¥é¥Ã¥·¡¼¥Ô¥ó¥¯¡×¤Î2¿§¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀÄ¤ß¤ä²«¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢È©¤Î¥È¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥«¥é¡¼¤â¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤ÎÇ»Ã¸¥«¥é¡¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡°Û¤Ê¤ë¼Á´¶¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÉ¤ë¾ì½ê¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤Î¼Á´¶¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÏÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Ê±ü¹Ô¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¡£ÌÓ·ê¤ä¾®¥¸¥ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Õ½ê¤ËÅÉ¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÇ¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥ë¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÓ·ê¤ä¾®¥¸¥ï¤ò°ÌÜÎ©¤Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤®¤é¤Ä¤¤â¤Ê¤¯¡¢40Âå¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¼Á´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡Ê²¼ÃÊÃæ±û¡Ë¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Å¤ÍÉÕ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥á¡Ê¾åÃÊ±¦¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äù¤á¿§¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÕÂ°¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢ÅÉ¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤·¤ä¤¹¤¤¥À¥Ö¥ë¥¨¥ó¥É¡£
¡¡ÌÓÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ö¥é¥·¤ÏÊ´´Þ¤ß¤¬¤è¤¯¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿§¤Å¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥Ã¥×¤ÏÈ©¤¢¤¿¤ê¤¬¤è¤¯½À¤é¤«¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯¿§¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤ä¥é¥á¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢3¼ï¤ÎÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê´¼Á¡£
¢¡48ºÐ¤ÎÉ®¼Ô¤¬»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©
¡¡É®¼Ô¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ï¡¢1st¥¤¥¨¥Ù½Õ¡¢2nd¥Ö¥ë¥Ù²Æ¤Ç¤¹¡£È©¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²«¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¿§¤Ï¤¯¤¹¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö02 ¥¯¥é¥Ã¥·¡¼¥Ô¥ó¥¯¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¯¤¹¤ß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¥Ô¥ó¥¯¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ëÊý¤ä²«¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿È©¤ÎÊý¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¤¥Ô¥ó¥¯¤äÀÄ¤ß¤¬¶¯¤¤¥Ô¥ó¥¯¤À¤È¡¢¼ãºî¤ê´¶¤¬½Ð¤ë¡¢È©¤Î¥È¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¤«¤éÉâ¤¯¤Ê¤É»È¤¦¿Í¤òÁª¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¥Á¡¼¥¯¤Ï¾¯¤·²«¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ÇÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢´é¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤ÏÎ³»Ò¤¬Á¡ºÙ¤Ç¡¢ÊÑ¤ËÇò¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¸µ¤Ë¥Ï¥ê´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢ÉÊ¤Î¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥á¤âÂçÎ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌÜ¸µ¤Î¥·¥ï¤ò°ÌÜÎ©¤Á¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÄã¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡Ö02 ¥¯¥é¥Ã¥·¡¼¥Ô¥ó¥¯¡×¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¹½À®¡ä
¡¥Á¡¼¥¯¥«¥é¡¼¡§¥µ¥é¥µ¥é¤ÎÊ´¼Á¤ÎÆ©¤±´¶¥Þ¥Ã¥È
¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡§¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ÎÇ¨¤ì¥Ä¥ä¥Ñ¡¼¥ë
£¥é¥á¥·¥ã¥É¥¦¡§Á¡ºÙ¤Êµ±¤¤Î¤¦¤ë¤ß´¶¥é¥á
¤¥Ñ¡¼¥ë¥·¥ã¥É¥¦¡§¥Ä¥ä¡õÎ©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥·¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥ë
¥¥Þ¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡§¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¹âÌ©Ãå¥Þ¥Ã¥È
¡ã¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¤ä¤êÊý¡ä
¡Ê1¡Ë¤¥Ñ¡¼¥ë¥·¥ã¥É¥¦¤ò¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È£¥é¥á¥·¥ã¥É¥¦¤òº®¤¼¤Æ¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥¥Þ¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¤ò¥Ö¥é¥·¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÌÜ¿¬Â¦¤ËÆþ¤ì¤Æ°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
