かつて数々の伝説級のコントを思案したコメディアンが、多忙ななかで束の間のひと時を過ごしたその場所には今、「売物件」の看板が1本、寂しく立っていた。

【写真】「売物件」となった志村けんさんの3億円豪邸の現在 もとの豪邸の外観なども

ザ・ドリフターズのメンバーとして46年間、国民に笑いを届け続けた稀代のコント師・志村けんさん（享年70）。彼が愛した東京・三鷹の自宅は取り壊され、更地に整備された。近隣住人が語る。

「志村さんが亡くなって5年間ほどは空き家となっていましたが、今年3月頃に解体工事が始まり、わずかな期間で豪邸が跡形もなく無くなってしまいました。生前は自宅前に愛車のロールスロイスが送迎で止まっていて、やっぱり芸能人はすごいなと思いましたが、会うと気さくに挨拶してくれる庶民的な方で地元でも愛されていました」

生前、志村さんが生活していた邸宅は、近くを神田川や玉川上水が流れる緑豊かな三鷹に建てられた。芸能プロ関係者が振り返る。

「1987年当時、自宅は3億円御殿とも言われ、アメリカの音楽文化を好んでいた志村さんのこだわりが詰まったピンク色のアメリカンスタイルでした。都心で仕事をしている志村さんにとって決して交通の便がよくないこの地をあえて選んだのは、『8時だョ！全員集合』の公開収録がたびたび行われた思い出の三鷹市公会堂が近く、地元の東村山まで車で行きやすい距離だったのが理由だったそうです。志村さんは事務所兼マンションがある麻布十番で朝まで深酒しても、よほど三鷹の家の居心地がよかったのか、ほとんど自宅に帰っていたそうです」

室内は、長い年月をかけて集められた志村さんの私物が占領していた。

「志村さんは仕事帰りに映画作品のDVDを十数本購入し、家ではほとんどの時間を大型テレビのある15畳ほどの書斎で過ごしていたそうです。新作コントのヒントを求め、焼酎を片手に映画に見入っていたようです。家には大量の服やビデオが足の踏み場もないほど溢れ、何千万円もする高級時計が無造作に置かれていたとか。屋根裏部屋にはトロフィーなどの記念品もあったそうですが、志村さんにとっては興味のない物だった」（同前）

2004年には家に空き巣が入り、貴金属類約1500万円相当と現金40万円を盗まれる被害に遭った。

「1階の和室の窓ガラスをドライバーのようなもので割られ、ブルガリの時計や指輪、ブレスレットなどが盗まれたそうです。趣味でコレクションしている大切なジッポライターは金庫に入っていて無事でした。部屋では大型犬も数頭、飼っていましたが、人懐っこい性格で番犬にはならなかったようです」（同前）

NEWSポストセブンの取材に志村さんの兄・知之氏は遺品について、「業者にお願いして処分した」ことを明かしていた。

生涯独身だった志村さんだが、約30年前に交際の噂があった女優・いしのようこ（57）との密会が報じられたのも、この家だった──。

現在、約70坪ほどある自宅跡地には黒いビニールシートが敷かれている。地元不動産関係者によると、「北側と南側に分けて2軒を建てる予定で、合わせて2億円ほどで売りに出す予定」だという。日本中を笑われた志村けんさんの英気を養った場所は、様々な思い出とともに土に戻った。