中国・上海で8月に開催されたアジア最大級のペットに関する展示会「ペットフェア・アジア」で、龍のタトゥーを背中に彫り込まれたイヌが会場に姿を現し、物議を醸した問題。体毛のないメキシカン・ヘアレス・ドッグがタトゥーを入れることを望むはずはなく、飼い主の身勝手な行為に批判が相次いだ。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】〈中国でタトゥー犬に批判殺到〉前足の付け根あたりから背中、お尻に至るまでびっしりと龍のタトゥーが彫られた犬、腕には金の腕時計

大手紙国際部記者はこう話す。

「メキシカン・ヘアレス・ドッグは前足の付け根あたりから背中を通ってお尻に至るまで、びっしりと龍のタトゥーが彫られていました。タトゥーだけではなく、首には金のギラギラしたチェーンが巻かれ、前足には金の腕時計までつけられていたのです。

飼い主は会場でメキシカン・ヘアレス・ドッグの首をつかんで持ち上げてみせ、『ね？ こいつは痛みを感じないんだよ』と豪語していたことも批判を集めました。心無しか、犬が悲しんでいるように見える映像も拡散し、大炎上しました」

タトゥーの施術には人間でも痛みを伴うほか、感染症のリスクなどもある。日本で活動する彫師らに取材したところ、みな批判的だった。

「犬に入れ墨？ えーって感じですね。人間でいうと、痛くなくて毛抜きぐらいの感じ。一番痛いと悶絶するレベルですよ」（女性彫師）

「犬に入れ墨は、人としてやってはいけないですね。イエス、ノーが言えない動物にやるのは、動物虐待でしかない。痛みを感じにくい部位もありますが、神経の近い肘裏、膝裏、手首、脇の下などはめちゃくちゃ痛いですよ。ただ、本人が希望してきているので、そういう人は耐えられるんですよ。たまに、耐えられなくて帰ってしまう人もいます。意思表示出来ない生き物にやるなんて、人間としてどうなんだって感じですね」（多摩地区の男性彫師）

「痛みとしては、切れない刃物の裏で皮膚を削っている感じ。カッターの裏側や鋭くない釘で強く押さえながら削っている感じですかね」（別の都内の彫師）

東京都内の 動物病院の獣医師もこう警鐘を鳴らす。

「犬が痛みを感じないわけがありません。私もメキシカン・ヘアレス・ドッグを診察したことがありますが、注射した時には痛みを感じていました。ただ、他の犬種と比べて、皮膚にたるみがある分、皮膚は少し鈍感なのかもしれません。それに性格的におっとりしていますから、他の犬よりは反応が小さいということはあるかもしれない。

しかし、人間が気づかないからと言って、痛みを感じていないというのは間違いです。ましてや入れ墨は人間のエゴであり、虐待です。炎症がおこる可能性もある。入れ墨は犬にとって生きていく上で必要ないもの。明らかな迷惑行為です」

ネット上では、飼い主に対する処罰を求める声もあがっているが、中国の現行法令では、野生動物のみを保護の対象としたものしかなく、飼い主をなんらかの罪に問うことは難しいようだ。

「世界各国では、明確に動物へのタトゥーを禁じている国もあります。ブラジルでは今年6月の法改正で、美容や装飾目的でペットへのタトゥーやピアスを開ける行為に対して、刑事罰が科されるようになりました。罪は重く、2〜5年の懲役のほか、罰金や動物の没収なども科されます。

アメリカのニューヨーク州でも、10年以上前からこうした行為は犯罪化。他にもカナダのある州では尻尾の切断や耳の形を変えるといったペットの整形手術が禁止されています。

日本には明確にタトゥーを禁じる法律はありませんが、ケースによっては動物愛護法違反に該当しうることもあるでしょう」（同前）

今回のタトゥー犬騒動について、公益財団法人「動物環境・福祉協会Eva」の代表理事で俳優の杉本彩さんは「本当にひどい虐待で人間のエゴしか感じない」と怒りを露わにする。

「日本では、中国よりも動物愛護法をしっかり整備していますし、動物福祉という考え方が成熟してきているので、動物にタトゥーを入れることが虐待だという認識は多くの人が共有できていると思います。

一方で、時々SNS上でペットの体毛をカラーリングしているケースを見かけます。こういったカラーリングもタトゥーと同様に動物が望んでいるわけではない。動物の目線に立ち、動物にとって快適なのか、不快じゃないか。こういった動物福祉の考え方による配慮ができない人はペットを飼う資格はありません」（杉本さん）

人間のエゴで傷つけられるペットたち。ともに生きる彼らの幸せを、今一度考えるべきだろう。