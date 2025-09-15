「ウクライナ和平」しぼむ機運…米露首脳会談１か月、「停滞」に不満ぶちまけるトランプ氏

【ワシントン＝池田慶太】米アラスカ州で開かれた米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領による首脳会談から、１５日で１か月を迎える。

最大の焦点だったウクライナ和平を巡る両者の溝は、埋まるどころか一段と深まっている。

「プーチンが会談したいときに（ウクライナ大統領のウォロディミル・）ゼレンスキーは会いたくなかった。今はゼレンスキーが会談したいのにプーチンは疑問符だ」。トランプ氏は１２日の米ＦＯＸニュースのインタビューで、停滞する和平協議に不満をぶちまけた。

８月の米露首脳会談を踏まえ、トランプ氏は対露制裁を棚上げし、露ウクライナ首脳会談の実現を目指した。実現すればトランプ氏自身も同席し、和平協定を締結するシナリオを描いたが、徐々に期待は薄れ、和平の機運はしぼんでいる。

米露会談で制裁強化の回避に成功したプーチン政権は、ウクライナへの攻勢を強めている。６日夜〜７日朝には侵略開始後、最大規模となる８００機以上の無人機でキーウなどを攻撃。１０日には北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国ポーランド領空でロシアの無人機が迎撃される事案が起きた。

ロシアは、ウクライナ東部ドンバス地方のロシアへの割譲を条件に停戦に応じるとの報道もあるが、ウクライナのＮＡＴＯ加盟阻止など核心部分で譲歩する兆しはない。ゼレンスキー氏との会談も、プーチン氏は「ゼレンスキー氏がモスクワに来ればいい」と条件をつり上げた。

局面打開に向け、トランプ政権は対露圧力の「切り札」を切ろうとしている。トランプ氏は１３日、ＳＮＳへの投稿で、ＮＡＴＯ全加盟国にロシアから原油の輸入をやめるよう要請し、実現すれば米国も「大規模な制裁」を科すと表明した。最大輸入国の中国に対し最大１００％の高関税を課すことも提案した。

トランプ政権は、先進７か国（Ｇ７）や欧州連合（ＥＵ）にも同様のメッセージを伝えた。ただ、ハンガリー、スロバキアなどはロシアのエネルギーに依存しており、実現性は低い。

米国自身の動きも鈍い。露産原油を輸入するインドに「２次関税」として２５％の追加関税を発動したが、中国には制裁関税を課していない。中国と並行して進める貿易交渉への悪影響を避けている可能性がある。

プーチン氏は今月、北京で中国の習近平（シージンピン）国家主席、インドのモディ首相らと会談し関係強化を確認した。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記からは「全てを尽くして助ける用意がある」との激励も受けた。

トランプ氏は近くプーチン氏と電話会談し、和平交渉の仕切り直しを模索する構えだ。しかし、ロシアの「時間稼ぎ」が実を結ぶ中、ウクライナ和平に向けた「ディール（取引）」の余地は狭まっている。

「安全の保証」協議進まず

ウクライナは米露交渉の行方をにらみつつ、ロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」の早期実施を欧米に働きかける方針だが、協議はウクライナが期待するペースでは進んでいない。

ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１３日の演説で「安全の保証に関する基本文書は、ほぼ準備が整った」と述べた。信頼できる停戦は「欧州の全ての国、米国と共に行動する場合にのみ実現可能だ」とも強調した。ただ、かつては安全の保証の「全体的な枠組み」を９月初旬に文書化する意向を示していた。

安全の保証では、英仏主導の「有志連合」による多国籍部隊の派遣が軸になる。部隊派遣や基地提供などの軍事的貢献に２６か国が合意したとされるが、関与に前向きな姿勢に転じた米国との協議は継続中の模様だ。参加国には、米国の確約を得た上で態度を決める国も多いとみられる。

和平協議が進まなければ、部隊派遣の計画が宙に浮く恐れもある。ウクライナ国営通信によると、ゼレンスキー氏は１１日の記者会見で、「安全の保証は戦争終結前の実施も可能だ」と述べ、兵器調達などを早期に実現したい考えをにじませた。