＜大相撲九月場所＞◇二日目◇15日◇東京・両国国技館

【映像】カメラが捉えた大物アイドルの姿

大相撲九月場所二日目、十両の取組の最中に元国民的アイドルグループで現在は歌手でタレントの姿を中継カメラが捉えた。予想外の展開に「え、相撲観戦してる！」「色気を放ち過ぎていて…」などネットが騒然となっている。

注目のシーンは十両六枚目・東白龍（玉ノ井）が十両七枚目・英乃海（木瀬）を押し出して2連勝を飾った一番で訪れた。両力士が土俵に上がり、仕切り動作を繰り返すなか、それは起こった。

向正面で審判を務める元大関・琴欧洲の鳴戸親方の右斜め後方で熱心に相撲観戦する姿が確認されたのは、国民的アイドルグループの元V6メンバーで現在はタレントとしても活動する三宅健さん。

黒のシャツ姿の三宅さんを中継カメラが捉えるとABEMAファンが「三宅健おるやん」など反応。Xでも「え、相撲観戦してる！」「男前がいると思ったら」「向正面の三宅健くんが色気を放ち過ぎていてつい目で追ってしまう秋場所二日目…」「三宅健ちゃん昔からよく国技館行ってるけど溜席は珍しいんじゃないかしら？」など続々と反響が寄せられている。

なお、初日にはデヴィ夫人が観戦に訪れるなど、注目度の高さを物語っている。また英乃海は今場所初黒星（1勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）