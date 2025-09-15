¹ñ¥¹¥Ý½÷»Ò¥Û¥Ã¥±¡¼¼ç¾¤Ï¡Ö¸òÈÖ¤Î¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡×ÂáÊá½Ñ¤ÇÂÎÎÏÇÝ¤¤¡¢ÅöÄ¾ÌÀ¤±Îý½¬¡¡¸ÅÎ¤¤Ç¤Î³èÌöÀÀ¤¦
¡¡7·îËö¤Î°Ë¿áÂè1¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¡Ë¡¢¹ó½ë¤ÎÃæ¤Ç¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò¡Ö¼¢²ì¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â¼µïÊþ¹áÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤ÏÃæÈ×¤ÎMF¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢3»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌ©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤à·Ù»¡´±¤ÎÂ¼µïÊþ¹á¤µ¤ó
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ë¡¢ºò²ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£ËÜ¿¦¤Ï·Ù»¡´±¡£ÉáÃÊ¤ÏÂçÄÅ»Ô¤ÎÁ·½ê±ØÁ°¸òÈÖ¤Ç¡Ö¤Þ¤Á¤Î¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡½Ð¿È¤ÏÊÆ¸¶»Ô¡£1981Ç¯¤Î¤Ó¤ï¤³¹ñÂÎ¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤¿µì°Ë¿áÄ®¼þÊÕ¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏ°è¤Ç¥Û¥Ã¥±¡¼¤ò¤¹¤ë¿Í¤äOB¤âÂ¿¤¯¡¢¶¥µ»¤ÎÃÎ¼±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âµì°Ë¿áÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³Ø2Ç¯¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢°Ë¿á¹â2Ç¯»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç¤Ï4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Ë·Ù»¡´±¤È¤Ê¤ê¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£¹ñ¥¹¥Ý¤Ë¸þ¤±¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¼¢²ì¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£MF¤Ï¹¶¼é¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Àþ¤Ø¥Ñ¥¹¤Î¶¡µë¤äÌ£Êý¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¡£
¡¡Éüµ¢¤ÎºÝ¡¢¸©·Ù¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ë¡ÖÂáÊá½Ñ¡×¤ÎÆÃÊÌ·±Îý°÷¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸·¤·¤¤·±Îý¤òÄÌ¤¸¤Æ´ðÁÃÂÎÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ïº¤Æñ¤âÈ¼¤Ã¤¿¡£ÊÆ¸¶»Ô¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ï·î¤Ë4¡¢5²ó¤Î»²²Ã¤¬¤ä¤Ã¤È¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÁà¤ë´¶³Ð¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅöÄ¾ÌÀ¤±¤Ë²¾Ì²¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÎý½¬¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¹â¹»3Ç¯»þ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹ñÂÎ¤Ê¤É¤ÎÂçÉñÂæ¤¬¸®ÊÂ¤ßÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀ²¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£½¢¿¦¸å¤â¶¥µ»¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÇö¤ì¤º¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ³Ú¤·¤¯¥Û¥Ã¥±¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Âè°ìÀþ¤ËÌá¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤ÏÀ®Ç¯½÷»Ò¤Î¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À°Ë¿á¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Ë¿á¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£³§¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤È¶»¤Ë¹ï¤ó¤ÇÀï¤¦¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡Ë