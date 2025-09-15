timelesz松島聡（27）が14日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（日曜深夜0時10分）に出演。LINEのひとことを明かした。

番組では「大きい声で言えないけど、小さい声なら言える会」をコンセプトにトーク。見取り図の盛山晋太郎は「LINEのプロフィールに、自分のモットーなのかわからないですけど、ひとこと入れてる人って大成してる人いないですよね」と小声で告白した。

松島は「えっ、でも僕、、書いてました」と自ら明かした。さらば青春の光森田哲矢は「あやしい仕事してるやつとか書くよね。投資とか、セミナーみたいなやってる人とか。俺統計取れてんねんけど、絶対『感謝』って入ってる」と語った。

見取り図のリリーから「聡ちゃんなんて入れてるの」と聞かれ、松島は「心技一体」と答え、苦笑いした。盛山は「俺の言ってるやつとちゃうかった」と反応した。松島は「空手やってたってこともあって」と由来を明かした。

ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎は「僕も入れてます。『お調子者でいこう』って」と告白。スタジオは失笑に包まれ、森田は「大成してないなぁ〜」と語った。