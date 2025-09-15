¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥È¥¥¡¼Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡ª¡×²Î¼ê¡¦Í¥Î¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¾×·â¤Îà¤Þ¤·¤Þ¤·á¼Ì¿¿¤Ë»¿ÈÝ¤ÎÀ¼ ¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÌóÂ«¤Ï¡©¡©¡©¡×
¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÃå¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ¥Î¤¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»¿ÈÝ¤ò¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾å³¤¤Ç¤â¸ÅÃå¸«¤Æ¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÏÆ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸±¦¤ÎÏÆÊ¢¤ä¼ó¸µ¤Î¤â¤Î¤âÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï2ÆüÂ¤é¤º¤Ç270·ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¡¢¤½¤ÎÆâ85·ï¤Û¤É¤¬¿·¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥Î¤¤Ï2023Ç¯¤ËYouTube¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢±¦ÏÓ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á(ÂÎ¤Î±¦Â¦)¤À¤±¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£°Â¿´¤·¤Æ¡£Á´¿ÈÆþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£24Ç¯¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤ó¤Ç(¥¿¥È¥¥¡¼)Æþ¤ì¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢·ù¤Ê¿Í¤Ï·ù¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÁý¤¨¤¿Í¥Î¤¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¼ó¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÌóÂ«¤Ï¡©¡©¡©¡×¡Ö¤¢¡Á¡Ä¤ª³¨ÉÁ¤¤¬¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£