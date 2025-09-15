今季2勝目を挙げた比嘉一貴が237位から155位に浮上 松山英樹は17位に後退【男子世界ランキング】
9月14日付けの男子世界ランキングが発表された。
〈写真〉タテ振りからヨコ振りに 松山英樹のスイング変化
韓亜日3ツアー共催大会「Shinhan Donghae Open」で大会2勝目、今季2勝目を飾った日本の元賞金王・比嘉一貴は237位から155位にジャンプアップした。DPワールド（欧州）ツアーの「BMW PGA選手権」を制したアレックス・ノレン（スウェーデン）は、32位から18位に浮上した。ランキング1位は変わらずスコッティ・シェフラー（米国）。そのほか、上位勢の面々にも変動はなかった。松山英樹は16位→17位に後退。日本勢2番手からは久常涼（111位）、中島啓太（126位）、平田憲聖（133位）、金谷拓実（184位）、生源寺龍憲（195位）と続いている。
