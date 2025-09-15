◇社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選1回戦 三菱重工West17―2ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校（2025年9月15日 わかさスタジアム京都）

社会人野球の日本選手権大会近畿地区最終予選が15日に開幕し、三菱重工Westがルネス紅葉スポーツ柔整専門学校との1回戦を17―2の7回コールドで制した。

プロ注目の最速150キロ左腕・中沢嶺は6回から2番手として救援。2失策から2点を失うも、最速148キロを計測した直球を中心に押し込んで1回被安打2、自責0とした。

「出力は上がってきたと思う。あとは細かい制球を詰めないといけない」

球場ではロッテなどNPB4球団のスカウトが視察。「オープン戦などにもスカウトの方が見に来てくださるが、自分の球を投げられればプロも見えてくると思うので、自分の球を投げ込めるようにしていきたい」と冷静に意気込んだ。

同社は6月の都市対抗予選で敗退し、本大会出場を5年ぶりに逃した。同予選では1試合7失策を犯すなど守備が乱れた。森山誠監督は「夏場は特に守備に時間を割き、みっちりと例年の倍以上は（守備練習を）こなしてきた。都市対抗予選敗退で一から競争させ、“新生West”ではないけれど、それだけ底力は上がったと思う」と手応えを深めた。

◇中沢 嶺（なかざわ・りょう）2002年（平14）1月11日生まれ、滋賀県近江八幡市出身の23歳。小4から八幡シャークススポーツ少年団で野球を始めて投手を務める。中学では竜王ジャガースに所属。比叡山（滋賀）では1年秋に背番号19でベンチ入りし、3年春から背番号1。龍谷大では2年春にリーグ戦初登板。50メートル走6秒8、遠投100メートル。1メートル79、83キロ。左投げ左打ち。